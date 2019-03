Soupçon de blanchiment d'argent, conditions de travail toxique : Revolut dans la tourmente

Une pression constante sur les employés de la start-up pour développer sa croissance

Revolut aurait permis à ses clients de blanchir de l'argent

Droit de réponse de Revolut (05/03) :

« Revolut aspire à une collaboration ouverte et transparente avec tous les régulateurs . En vertu des exigences de la FCA à l'encontre de toutes les entreprises réglementées, nous ne ferons pas de commentaire sur l'enquête en cours. Nous souhaitons cependant clarifier qu'il n'y a jamais eu de défaillance dans nos contrôles des transactions financières suspectes. Il est important de noter que l'article du Telegraph a erronément confondu notre système anti-blanchiment d'argent et nos procédures de vérification ».



Droit de réponse de Revolut (05/03) :

« Peter O'Higgins est actuellement toujours employé chez Revolut. Il a démissionné en janvier et bénéficie d'un préavis rallongé, le temps de recruter un nouveau CFO. Sa démission n'a donc rien à voir avec les récentes rumeurs ».



Rien ne va plus pour la start-up britannique. L'entreprise se voulant comme unefait l'objet de plusieurs enquêtes qui révèlent des informations troublantes sur son fonctionnement.Le magazine Wired estime que les conditions de travail au sein de l'entreprise seraient «». Les employés de Revolut seraient soumis à despar leurs responsables et à des horaires trop difficiles provoquant des burnout à répétition. Une croissance au ralenti expliquerait ces méthodes managériales.Parmi ces exigences impossibles à tenir selon les employés, le recrutement depour réussir à décrocher un entretien d'embauche et espérer intégrer l'entreprise.Le turn-over serait également monnaie courante, les cadres de l'entreprise n'hésitant pas àimmédiatement les salariés ne répondant pas à leurs objectifs. Les employés de Revolut ne tiendraient pasen moyenne dans la société avant de quitter leur poste.Revolut explique simplement par la voix de l'un de ses portes-paroles que la «», sans répondre directement à ces accusations.Un autre article signé cette fois du Telegraph explique que l'entreprise est soupçonnée d'avoir permis des manœuvres deentre juillet et septembre 2018.En effet, Revolut auraitun système international qui signale automatiquement les transactions financières suspectes aux autorités concernées. Cette pratique est bien évidemmentet, même si l'entreprise aurait elle-même communiqué au préalable aux régulateurs, ses problèmes de management l'empêcheraient de surveiller correctement les flux financiers sur sa plateforme.Le PDG de Revolut, Nikolay Storonsky, a rejeté en bloc ces dernières accusations dans un post publié sur le blog de l'entreprise . Il y affirme que la start-up a mis en place «» et que toutes les transactions passées durant ces trois mois ont été examinées, sans constater d'irrégularités.Ces révélations et cette volonté de se développer très rapidement sur le marché bancaire international, quitte à faire pression sur les effectifs, auraient été les causes du récent départ du directeur financier de la start-up, Peter O'Higgins.