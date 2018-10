FinTech : la néo-banque Hush ne répond plus

Un projet déjà avorté ?

Un nouvel échec à la Morning ?

Silence radio depuis plusieurs mois pour la néo-banque. Le concept avait pourtant de quoi séduire sur le papier : une banque mobile compatible avec les crypto-monnaies et donnant la possibilité de soutenir des projets entrepreneuriaux de façon communautaire.Lancée en 2017 par Éric Charpentier, Hush surfe sur le boom des monnaies virtuelles. Et quoi de mieux qu'une levée de fonds en crypto-monnaie - ou ICO - pour financer le lancement ? Malheureusement, le concept ne semble pas prendre auprès des investisseurs. Sur les 20 millions d'euros demandés, seulement 614 000 euros sont récoltés en juin 2018.Les investisseurs ont néanmoins reçu leurs- des jetons numériques destinés à être utilisés avec la plateforme - en juillet 2018, mais ils ne valent pas grand-chose pour le moment. En effet, Hush n'est officiellement pas lancée et ne possède toujours pas son agrément bancaire.Les choses semblent donc plutôt mal lancées. Mais ce qui est le plus inquiétant, c'est que le fondateur de Hush semble avoir disparu dans la nature. Le site officiel de laest fermé et les utilisateurs du groupe Telegram officiel n'ont plus eu un seul message d'Éric Charpentier depuis le 6 juillet. Ses comptes Linkedin, Twitter et Facebook ont aussi été clos subitement...Toujours dans la liste des choses qui ne rassurent pas : Hush laisse derrière elle des factures impayées auprès de divers consultants. 150 000 euros sont toujours en attente de paiement auprès de Chaineum, un opérateur d'ICO. Ce n'est pas le seul partenaire de laà être impayé et sans nouvelles de son créateur...Peut-être vous souvenez-vous de? Cette néo-banque toulousaine fut lancée en 2013 par Éric Charpentier. En décembre 2016, elle tombe sous le coup d'une accusation de l'ACPR pour fraude. Suite à quoi, Eric Charpentier est évincé avant que Morning ne soit racheté par la banque Edel, perdant au passage pas loin de 75 000 clients.Malgré tout, les représentants de Hush se veulent rassurant. D'après Max Massat, « Community Driver » de la néo-banque,. Il tient aussi d'autres propos qui risquent de ne pas forcément plaire aux investisseurs :Pas sûr que ce genre de phrase soit très rassurant pour les investisseurs...