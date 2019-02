La Poste tente l’aventure de la banque en ligne avec Ma French Bank

Une néobanque qui cherche à séduire un public jeune

Source : Ma French Bank

2019 verra l'arrivée d'un nouvel entrant sur le marché des, et pas des moindres.va proposer d'ici l'été 2019, sa solution destinée à un public jeune et hyper-connecté.La vénérable institution bancaire va tenter de séduire une catégorie de clients qui n'est pas intéressée aujourd'hui par ses services. Cette nouvelle offre devrait proposer, outre l'ouverture et la gestion d'un compte bancaire, du crédit à la consommation mais aussi, de manière plus surprenante, duLe groupe postal a beaucoup d'ambition et compte mettre 100 millions d'euros sur la table afin de soutenir son projet et de remplir son objectif d'un million de clients sur une période de 4 à 5 ans. Rappelons à toutes fins utiles que les néobanques peinent encore à trouver l'équilibre de leur modèle financier , bien que les premières années d'exploitation soient encourageantes.