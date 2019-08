On peut désormais acheter des actions sur Revolut

© Revolut

Revolut veut faciliter l'actionnariat

Achat de fractions de part

Pour le moment réservé, l'achat et la revente d'actions est garanti sans commission parEn chantier depuis plusieurs mois, la Bourse Revolut ouvre aujourd'hui ses portes aux clients Metal résidents au Royaume-Uni et en Europe. Ceux-là sont désormais libres. D'autres marchés boursiers sont aussi prévus à l'avenir.Pour chaque transaction au-delà des 100 mensuelles garanties sans frais, Revolut ponctionnera 1£. La fintech précise aussi prélever des «» aux utilisateurs de sa nouvelle fonctionnalité.Sur son blog, la néobanque affirme qu'elle déploiera— y compris ceux de l'offre gratuite — dans les prochaines semaines. Cependant, des limites plus importantes s'appliqueront à ceux-là. Les clients Premium n'auront droit qu'à huit transactions sans frais par mois (puis 1£ par transaction), et les clients Standard à seulement trois transactions mensuelles (puis 1£ par transaction).Conscient que l'actionnariat est non seulement rebuté par les frais importants qui s'appliquent, mais aussi par la complexité apparente du système boursier, Revolut n'oublie pas que, pour les futurs investisseurs, le coût d'une action peut se révéler prohibitif.Aussi Revolut est fière d'annoncer que son nouveau service. Autrement dit, si vous souhaitez acquérir une part d'Apple (213,04$ à l'heure où sont écrites ces lignes), vous pouvez choisir de n'investir qu'un seul dollar. Vous détiendrez alors une (toute) petite part de la société, et vos gains potentiels seront logiquement réduits, mais vous pourrez mettre un pied prudent dans l'actionnariat sans investir d'importantes sommes d'argent.Enfin, Revolut précise que, comme elle ne propose pour l'heure d'investir que sur des marchés américains, la Bourse n'est ouverte que de 9h30 à 16h00, heure de la côte est américaine. Soit de 15h30 à 22h00 sous nos latitudes.