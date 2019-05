Revolut travaille sur des coffres collaboratifs, à défaut de proposer des comptes communs

Crédits : Revolut

Mettre sa petite monnaie de côté

Des nouveautés à prévoir du côté d'Apple Pay, et une application destinée aux plus jeunes

Se refusant toujours à lancer un véritable compte commun, la licornedécline le concept de « Vault » (coffre) dans une forme plus collaborative. Dans les faits : il devient possible d'épargner à plusieurs,Lancés en avril 2018, les « Vaults » permettent auxde la néobanque de mettre de l'argent de côté. Il peut s'agir de versements récurrents, ou même d'arrondis à l'euro supérieur lors d'un achat ; la différence venant s'ajouter au solde du coffre.Désormais, ce même principe peut être appliqué à(couple, famille, groupe d'amis), et chaque participant peut ainsi piocher comme il le souhaite dans cette épargne de secours.En marge du lancement des coffres collaboratifs, la fintechEnfin, une nouvelle application baptisée « Revolut Youth », et destinée à faire entrer les plus jeunes dans le monde de la banque, est également promise par l'entreprise britannique.