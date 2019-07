Pour rattraper ses concurrents, Bforbank repense totalement son application mobile

© BforBank

Une application qui reposait sur des standards de 2010

Le paiement mobile toujours aux abonnés absents

Inspirée des innovations portées par leset autres), la nouvelle application demet l'accent sur les contrôles de sécurité et la gestion sans friction de ses comptes en ligne.Des investissements qui, l'espère la banque, lui permettront d'atteindre le palier des 350 000 clients à l'horizon 2021.Partant du constat que sept visites de l'espace client sur 10 avaient lieu depuis l'application mobile,s'est lancée dans un chantier d'envergure pour moderniser une architecture informatique qui reposait sur(application mobile, ndlr.) repose désormais sur des API et des micro-services. Nous sommes allés chercherpour pouvoir proposer du temps réel, de la simplicité et de la fluidité », expose, directeur général de la banque mobile. «».Plus de 800 clients deont participé à la conception de cette application nouvelle génération qui sera lancée demain sur iOS et Android. Celle-ci intègre notamment la possibilité de, et une gestion complète de ses plafonds de retraits et de paiements.En parallèle de cette annonce,. Une équipe d'une dizaine d'experts, regroupés sous l'égide, s'affaire à accompagner les quelque 230 000 clients actuels de la banque en ligne.a beau s'inspirer du modèle néobancaire, elle n'est pas encore en mesure d'offrir à ses clients un ersatz exhaustif. La banque en ligne l'annonce d'emblée :, et ne figure d'ailleurs toujours pas au rang des banques partenaires d', pour ne citer que cette solution de», rassure malgré tout. Un blocage qui trouvera sa résolution quand le Crédit Agricole concédera enfin à s'ouvrir à ces nouveaux modes de paiement. À en croire la stratégie de la banque, dévoilée début juin dernier,arrivera d'ici la fin d'année pour les clients Crédit Agricole, et en 2020 pour les clients LCL.