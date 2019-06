Boursorama s'attaque à N26 en lançant Ultim, sa carte totalement gratuite même à l'étranger

Crédits : Boursorama

Une carte accessible sans condition de revenus

Lire aussi :

Boursorama banque : notre avis sur la banque en ligne



L'offre idéale pour voyager ?

Des conditions plus strictes... pour les clients actuels

Détail des offres Ultim et Premier de Boursorama. Crédits : Boursorama

Source : Communiqué de presse

, première banque en ligne en France avec plus de 1,3 million de clients, diversifie son offre avec une carte Visa totalement gratuite et sans condition de revenus. L'objectif ? Éviter une fuite des actifs de sa clientèle vers des fintech commeou, qui ont pour particularité d'être sans frais (ou presque) pour les paiements et retraits à l'étranger.Pour son offre, Boursorama aligne les arguments chocs. Accessible sans condition de revenus, sa nouvelle carte devient ainsiMais des limites s'appliquent malgré tout. D'abord, il est nécessaire d'effectuer unsur votre compte Ultim pour valider son ouverture. Ensuite, il vous faudra obligatoirement effectuer au moins une transaction par mois avec votre carte pour qu'elle reste gratuite. Autrement,les mois où vous ne vous en servez pas.Si ces conditions sont respectées, c'est en réalité unqui s'offre à vous. La carte Visa Ultim, toute de noire vêtue, vous octroie, à savoir 920 € par semaine en retrait et 3 000 € par mois en paiement. Par défaut, un découvert de 100 € est autorisé pour tous les clients.Comme les autres cartes Boursorama, celle-ci est compatible avec Apple Pay, Google Pay et Samsung Pay . Une différence de taille existe cependant :, et non pas simplement à débit immédiat. Cela signifie que seul un solde suffisant permet de déclencher le paiement.Il n'est pas rare quesouscrivent à une offre chez Revolut ou N26 pour profiter de frais réduits à l'étranger sans pour autant changer de banque. C'est justement ceux-là que Boursorama espère garder dans son escarcelle.Mais à la différence de ses concurrents,. Complète, elle s'accompagne de toute une batterie d'assurances, mais aussi de tous les autres produits bancaires de Boursorama.En souscrivant à Ultim,du catalogue Boursorama. Autant de cordes qu'il manque cruellement à l'arc des néobanques précitées.Surprenante, la brochure tarifaire de Boursorama nous en dit plus sur les conditions d'accès à la nouvelle offre de la banque en ligne. Si Ultim est, on le répète, sans condition de revenus et totalement gratuite, il n'en est rien pour les clients actuels.Ceux-là doivent justifier de revenus identiques à l'offre Visa Premier de Boursorama. Autrement dit : un revenu net mensuel d'au moins 1 800 € ou 5 000 € d'encours sur des comptes épargne. Dans le cas d'un compte joint, ces montants sont doublés.Notons aussi que la migration vers Ultim est pour le momentpour les clients Boursorama. Une offre véritablement taillée pour les nouveaux clients donc, et qui devrait permettre - d'après les vœux de Benoit Grisoni, Directeur général de Boursorama - d'atteindre l'objectif fixé de 3 millions de clients à l'horizon 2021.