Les antivirus Avira en promo jusqu'à -60% : optez pour la cybersécurité à petit prix

Vous l'avez compris, il existe trois formules différentes chez Avira. La première, Avira Antivirus Pro, est une protection antivirus avancée. Elle contient une protection contre les ransomwares et les malwares. Vos opérations bancaires sont protégées et les sites malveillants sont détectés avant que vous ne vous y rendiez.

Ensuite il y a Avira Internet Security. L'offre reprend la formule Antivirus Pro et lui ajoute deux choses. La première c'est le logiciel de mise à jour de vos pilotes. Il s'occupe de scanner votre PC à la recherche des logiciels mais aussi des périphériques et vous propose de mettre à jour automatiquement les pilotes. Ainsi vous n'aurez aucun problème de compatibilité. L'autre ajout c'est le Password Manager, qui va stocker et sécuriser les mots de passe d'accès à vos différents sites. Et surtout va vous proposer des mots de passe hautement sécurisés lorsque vous créez un compte quelque part.

Enfin, la dernière offre, Avira Prime, est la plus complète. Vous prenez tout ce que propose les offres précédentes et vous rajoutez encore deux nouvelles options : le VPN, ou réseau privé virtuel. Il masque votre adresse IP, contourne les restrictions géographiques (vous pouvez accéder au catalogue Netflix US par exemple) et sécurise les connexions au WiFi public. Enfin, vous pouvez télécharger Avira Prime sur vos smartphones et profiter de la protection de vie privée et des améliorations de performance et de sécurité sur Android et iOS.