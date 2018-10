21 ans... et 30 mois de prison pour avoir créé et vendu un malware

Un très jeune pirate

Aujourd'hui âgé de 21 ans,a conçu le logicielalors qu'il était encore adolescent. D'après ses premières déclarations, il ne s'agissait à la base que d'un outil destiné aux administrateurs système, sans intention malveillante.Mais en juillet 2017, il a finalement admis que son programme était utilisé comme un cheval de Troie administré à distance (« RAT » en anglais) et qu'il avait lui-même mis en avant des fonctionnalités illégales. Parmi celles-ci, la possibilité d'enregistrer les touches utilisées sur le clavier de la victime, de contrôler sa webcam et son micro, de voler des mots de passe, de miner de la cryptomonnaie à son insu, etc.Le malware aurait été vendu à plus de 6 000 personnes, au prix de 40 $. Un butin dont Colton Grubbs ne pourra pas profiter : il a été également été condamné à rembourser tout l'argent obtenu, y compris celui venant de 114 bitcoins, pour une valeur d'environ 725 000 $.