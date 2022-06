Ces solutions antivirus reviennent en force grâce à ces offres à prix cassé

Les menaces en ligne sont toujours plus nombreuses et surtout variées. Si vous lisez régulièrement l'activité tech' sur Clubic, vous vous rendez compte qu'il ne passe que rarement une journée sans qu'un nouveau malware, ou une récidive, n'opère. Et pour vous préserver et ainsi éviter bien des soucis, choisir une bonne solution antivirus est l'une des clefs désormais essentielles, alors, en voici deux particulièrement attractives chez Norton.

Sélectionnées notamment pour leur tarif en baisse en ce moment, et jusqu'au 21 juin prochain, ces solutions vous permettent d'assurer l'essentiel pour un quotidien en ligne plus serein. La première offre en réduction concerne la suite Norton Antivirus Plus, qui équipe un ordinateur (PC ou Mac) contre 9,99€, soit -71% ! Vous pouvez ainsi économiser 25€ sur votre première année de souscription chez Norton, puis conserver votre licence contre 34,99€/an, soit 2,90€/mois, à votre guise.

Autre solution idéale car couplant protection antivirus et solution VPN en plus des fonctionnalités de Norton Antivirus Plus, Norton 360 Standard vous est proposé à seulement 24,99€ pour un an, soit -66% par rapport au tarif standard en vigueur. En plus d'économiser 50€ sur votre première année chez Norton, vous bénéficiez d'une solution encore plus complète. Par la suite, vous pouvez conserver cette licence à 74,99€/an, soit 6,25€/mois si tel est votre désir.

Plusieurs bonnes nouvelles, en plus de ces promotions, sont à ajouter. La première vous informe que tous les tarifs affichés sont TTC et comprennent donc les 20% de TVA, sans frais caché donc. La seconde est que Norton inclut dans ses offres une garantie satisfait ou remboursé de non pas 30 jours, mais bien 60 jours, ce qui constitue l'un des plus longs délais du marché ! Notez bien qu'un renouvellement automatique de votre souscription est compris, vous pouvez cependant gérer ce paramètre comme bon vous semble en vous connectant à votre compte Norton.