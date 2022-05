Cet antivirus à prix réduit vous aidera à vous protéger des menaces en ligne

Ajoutons également des protections performantes pour votre webcam, avec SafeCam, une protection de vos transactions en ligne ainsi que le Dark Web Monitoring. Cette fonctionnalité de pointe surveille et vous alerte au cas où elle rencontre des informations vous concernant sur le Dark Web. La cybersécurité vaut pour toutes les circonstances, y compris pour vous enfants. En plus d'un contrôle parental aux paramètres ajustables, vous bénéficiez du mode Ecole pour favoriser leur concentration en cas d'utilisation d'Internet.

Enfin, Norton 360 Deluxe comprend un gestionnaire de mots de passe, un outil bien pratique pour centraliser et générer de très solides mots de passe sans crainte de les oublier. Comptez également sur une cyberconfientialité accrue grâce à SecureVPN, un bon VPN facilitant votre confidentialité en ligne. Masquez votre adresse IP et votre emplacement géographique, bénéficiez d'un accès facilité à vos services de streaming favori, voilà de nombreux avantages à la clef ! Sachant qu'en plus, les utilisateurs sous Windows (hors Windows 10 S) peuvent utiliser à leur guise une juteuse enveloppe de 50 Go de stockage cloud bien sécurisé pour emmener avec eux leurs fichiers essentiels ou enregistrer ce qui vous est cher, on ne peut que vous recommander d'au moins tester (et adopter) la solution Norton 360 Deluxe !