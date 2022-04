Avec l'antivirus Norton 360, mettez les menaces en ligne au tapis !

Adopter une solution antivirus, c'est bien, mais bénéficier de telles réductions de produits aussi performants, c'est chez Norton que cela se passe !

Commençons avec la suite la plus basique, Norton Antivirus Plus, qui vous permet d'équiper un appareil simultanément de type ordinateur (sous macOS ou Windows). C'est déjà très bien pour bénéficier d'une protection en temps réel comme les menaces en ligne, et ni les rançongiciels, logiciels espions, virus divers ou tentatives de phishing ne pourront vous inquiéter. Vous bénéficiez également d'un pare-feu réseau performant, de la Promesse 100% contre les virus qui vous assure d'éliminer, avec l'aide d'un technicien Norton au besoin, les menaces les plus coriaces, et d'un gestionnaire de mots de passe pour stocker en toute sécurité vos données d'authentification, mais aussi générer de solides mots de passe sans craindre de les oublier.

Passons maintenant à la gamme Norton 360, qui a le grand avantage de ne pas seulement comporter un antivirus et un gestionnaire de mots de passe, mais aussi un VPN au trafic illimité. Gagnez en confidentialité, sécurisez vos achats en ligne, masquez votre adresse IP et votre géolocalisation, ou encore consultez les catalogues étrangers de vos services de streaming favoris avec aisance. Et cela, sur un smartphone (Android, iOS), une tablette (iPad) ou un ordinateur (macOS, Windows).

Continuons à monter en gamme avec Norton 360 Deluxe, disponible simultanément pour 5 appareils tels que des smartphones (Android, iOS), des tablettes (iPad) ou encore des ordinateurs (macOS, Windows). Deux fonctionnalités majeures s'ajoutent. La première est un contrôle parental complet pour vos enfants, et la seconde est le Dark Web Monitoring, qui vous permet de vérifier si des informations vous concernant circulent sur le Dark Web.

Enfin, concluons avec l'excellente suite antivirus + VPN + gestionnaire de mots de passe Norton 360 Premium. Et cette fois, ce sont jusqu'à 10 appareils électroniques tels que des smartphones (Android, iOS), tablettes (iPad) et ordinateurs (macOS, Windows) qui peuvent simultanément être équipés. Et en plus de toutes les fonctionnalités contenues dans Norton 360 Deluxe, Norton 360 Premium intègre le Mode Ecole pour faciliter la concentration de vos enfants lorsqu'ils utilisent Internet, avec un environnement de travail adapté. De quoi permettre à Norton 360 Premium d'obtenir, lors de notre test Clubic 100% indépendant, un excellent 9/10 ! Et bien sûr, toutes les solutions Norton s'accompagnent d'un stockage cloud sécurisé pour les utilisatrices et utilisateurs de Windows (hors Windows 10 S) : 2 Go avec Norton Antivirus Plus, 10 Go avec Norton 360 Standard, 50 Go avec Norton 360 Deluxe et 75 Go avec Norton 360 Premium !