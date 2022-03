Bon plan antivirus : les abonnements Norton 360 gratuits pendant 45 jours

Ce qui est vraiment bien avec cet essai Norton, c'est qu'en plus d'être 100% gratuit , il vous permet d'opter pour l'une des 4 solutions proposées par la firme ! Commençons par présenter Norton Antivirus Plus, sa solution la plus basique mais déjà très qualitative pour un appareil de type PC ou Mac, avec 2 Go de stockage cloud pour les utilisateurs sous Windows (hors Windows 10 S) ! Premier point clef, vous profitez d'une protection antivirus complète mettant en déroute les malwares, ransomwares, spywares et autres tentatives de phishing, de même qu'un pare-feu pour votre réseau Internet. Aussi, un gestionnaire de mots de passe, vous permettant de sécuriser ces précieux identifiants et de générer de solides mots de passe par exemple, est inclus.

Place maintenant à la gamme 360, avec Norton 360 Standard qui inclut, en plus des services cités, une solution VPN ! C'est vraiment idéal pour gagner en confidentialité en ligne, vous connecter sur des réseaux publics, ou encore faire fi des restrictions géographiques pour accéder aux contenus en streaming de votre choix. Mettez en sûreté un appareil de type ordinateur (PC, Mac), un smartphone (Android et iOS) ou une tablette (iPad), tandis que les utilisatrices et utilisateurs sous Windows (hors Windows 10 S) profitent d'un stockage cloud sécurisé de 10 Go !

Montez d'un cran avec Norton 360 Deluxe, et gagnez en cybersécurité sur 5 appareils (PC, Mac, smartphone Android/iOS et iPad) simultanément. Des fonctionnalités telles que le contrôle parental, pour éviter à vos enfants d'accéder à des contenus non désirés par exemple, mais aussi le Dark Web Monitoring, pour être averti si des informations vous concernant circulent sur le Dark Web, s'ajoutent aux services compris dans Norton 360 Standard. Avec en prime 50 Go de stockage sous Windows (hors Windows 10 S), c'est déjà bien complet.

Mais la solution la plus performante et primée est bien Norton 360 Premium ! Car, en plus d'ajouter encore d'autres fonctionnalités comme le mode Ecole, afin de favoriser la concentration de vos enfants s'ils doivent employer Internet pour faire leurs devoirs notamment, vous pouvez mettre en sûreté jusqu'à 10 appareils simultanément, qu'il s'agisse d'ordinateurs sous macOS comme Windows, de smartphones sous Android et iOS, ou d'un iPad. Pour compléter le tout, 75 Go de stockage cloud sous Windows (hors Windows 10S) vous attendent ! De quoi permettre à Norton 360 Premium d'obtenir, lors de notre test Clubic 100% indépendant, un excellent 9/10 !