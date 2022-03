Offre immanquable Norton 360 : plus d'un mois d'essai gratuit !

Le grand avantage avec Norton, c'est que même sa solution la plus basique, Antivirus Plus, est déjà un beau condensé de technologies destinées à vous faire gagner en cybersécurité. Avec Antivirus Plus, vous disposez d'un antivirus pour un ordinateur (PC, Mac) comprenant une protection en temps réel, un pare-feu, un gestionnaire de mots de passe mais aussi la promesse d'une protection garantie contre les menaces en ligne. Dans ce cas, si vous ne parvenez pas à éliminer un malware vous-même, un technicien Norton prendra le relai !

Plus encore, vous pouvez choisir une des solutions de la gamme Norton 360, qui ajoute notamment un VPN illimité à votre protection antivirus. Avec Norton 360 Standard, vous profitez de cette solution pour un PC et/ou Mac, un smartphone sous Android ou iOS, ou un iPad. Si vous optez pour Norton 360 Deluxe, ce sont 5 appareils de type ordinateur, smartphone ou tablette qui en bénéficient. Cette suite comprend également un contrôle parental complet et la fonctionnalité Dark Web Monitoring. Enfin, en choisissant Norton 360 Premium, ce sont 10 appareils électroniques (ordinateur, smartphone, tablette) qui sont simultanément couverts ! Avec bien d'autres fonctionnalités encore, et du stockage offert quelle que soit votre souscription, n'hésitez pas à choisir Norton !