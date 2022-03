Norton 360 fait chuter son prix avec cette promo antivirus immanquable

Avec près de 50 millions de clients revendiqués en 2022, Norton est l'une des figures majeures de la cybersécurité dans le monde. Et ça tombe bien, puisque vous disposez de trois offres de la gamme 360 pour vous équiper en ce sens.

La première est Norton 360 Standard, une solution complète pour protéger un appareil (ordinateur, tablette ou smartphone) contre tous les types de menaces en ligne qui pourraient affecter votre appareil. Vous disposez également d'un VPN d'une capacité illimitée, parfait pour accroitre votre confidentialité en ligne. Cette suite vous équipe aussi d'un gestionnaire de mots de passe pour stocker en sécurité vos identifiants comme en générer de solides, d'un pare feu (PC et Mac seulement)et de l'outil SafeCam. Cet outil vous permet de contacter un informaticien Norton qui se chargera lui-même d'éliminer un virus présent sur votre appareil si, par exemple, vous n'y parvenez pas vous-même. 10 Go de stockage Cloud sont également offerts aux utilisateurs sous Windows 10 (sauf Windows 10S).

La deuxième est Norton 360 Deluxe, qui possède tout d'abord les qualités de Norton 360 Standard pour 5 appareils de type ordinateur (PC comme Mac) smartphone et/ou tablette. Parmi les options ajoutées, vous profitez d'un outil de contrôle parental, ainsi que du Dark Web Monitoring. Cette fonctionnalité sert à vérifier si vos données personnelles ne circulent pas sur le Dark Web. Les utilisateurs de Windows (hors Windows 10 S) disposent de 50 Go de stockage cloud compris.

Enfin, la troisième solution de la gamme 360, et la plus complète, est Norton 360 Premium. Et celle-ci vous permet d'équiper jusqu'à 10 appareils de type ordinateur (PC comme Mac), tablette et/ou smartphone avec une seule licence. Parfait pour équiper toute la famille avec une combinaison antivirus, VPN, gestionnaire de mots de passe et toutes les fonctionnalités citées en un clin d'œil. Et en plus de ça, les utilisateurs de Windows (hors Windows 10S) profitent de 75 Go de stockage cloud inclus. Norton 360 Premium obtient l'excellente note de 9/10 lors de notre test Clubic 100% independant .