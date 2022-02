Faut-il craquer pour les solutions de cybersécurité Norton ? 45 jours pour les essayer gratuitement !

Avec Norton, il est possible bénéficier de solutions de sécurité complètes, et ce à des prix accessibles. Et comme susmentionnée, la firme donne la part belle aux fonctionnalités complémentaires. Parmi celles-ci, on peut relever le contrôle parental, le pare-feu intelligent, le gestionnaire de mots de passe, le dark web monitoring, ainsi que le VPN sécurisé. Cette dernière fonction est particulièrement appréciable puisqu'elle implique habituellement l'abonnement à un service parallèle. Vous pouvez ainsi naviguer en ligne, réaliser des achats ou streamer des vidéos avec davantage de sérénité.

L'autre atout des antivirus Norton concerne sa simplicité d'installation et d'usage. Seuls quelques clics suffisent pour équiper votre appareil, et donc renforcer sa protection. Et au quotidien, les produits se montrent très discrets et ne viennent pas parasiter l'usage de votre ordinateur, tablette ou smartphone. La renommée de Norton n'est plus à démontrer, et ce n'est pas notre comparatif des meilleurs antivirus du marché qui dira le contraire.