Kaspersky lance son Black Friday avec des tarifs imbattables pour un antivirus au top

Opter pour les services de Kaspersky, c'est l'assurance d'être face à un expert de la cybersécurité. La firme russe vous protège ainsi en temps réel contre de nombreuses menaces en ligne telles que les attaques réseau, les virus ou encore le phishing. Sous Windows, des fonctions dédiées au repérage et à l'élimination des ransomwares et chevaux de Troie sont incluses. Les logiciels espions, les cryptolockers et les attaques XSS ne feront pas un pli face à cet antivirus et sa protection triple couche, pas plus que les rootkits, les botnets et autres serveurs non autorisés.

Kaspersky est également efficace pour vous avertir si vous tentez de visiter un site Internet à risque, détecte les liens malveillants, propose sous Windows un mode Applications de Confiance, un Malware Defender contre les menaces les plus aiguisées, un pare-feu bi-directionnel et détecte automatiquement les vulnérabilités.

La firme tire également son épingle du jeu en sécurisant activement vos transactions bancaires, en bloquant tout accès non désiré à votre webcam, en proposant sous Windows des fonctionnalités contre les enregistreurs de frappe et un bloqueur de pub, un mode Joueur pour un impact réduit sur les performances de la machine et un destructeur de fichier.