Webroot SecureAnywhere Internet Security Complete : une suite de sécurité discrète et légère

Webroot est une division de Carbonite, un éditeur connu pour ses solutions de sauvegarde locale et dans le cloud. Les solutions de Webroot sont d’ailleurs intégrées aux offres Carbonite Plus et Carbonite Prime. Du côté de la sécurité, l’offre Webroot Secure Anywhere se distingue par une approche qui privilégie la légèreté avec une occupation disque très réduite de la solution, et une analyse effectuée de manière originale, plutôt basée sur l’exécution en bac à sable. À contre courant des suites actuelles qui multiplient les fonctionnalités et privilégient une interface très didactique, Webroot Secure Anywhere est un antivirus « à l’ancienne ». Et à notre avis, ça peut séduire un certain public.