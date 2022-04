Avast One (Mac) : une suite de sécurité et d'optimisation cohérente

Derrière l'antivirus Avast One, on retrouve une idée directrice : celle d’une suite multi-appareils qui s’avère cohérente entre les versions Windows, Mac et mobiles pour la sécurité et la protection des données. Avast One est disponible en deux versions. La première, Avast One Essentiel, est gratuite. Elle bride certaines fonctionnalités dont le VPN mais conserve tout de même suffisamment de modules pour être réellement intéressante même sans passer à la caisse. La version familiale de la suite est uniquement disponible en version « intégrale » et multi-appareils : il n’est donc pas possible d’acheter uniquement Avast One pour un Mac dans une déclinaison « intermédiaire » au niveau des fonctionnalités. Pour cet usage, il est néanmoins possible d’opter pour une des versions d’Avast Security qui reste disponible.