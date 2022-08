Avast introduit un bouclier antiransomware pour les sociétés sous macOS et Windows

S'ils sont bien sûr terribles pour les particuliers, les rançongiciels sont des virus particulièrement dangereux pour les professionnels car les rançons demandées pour récupérer des données volées par exemple, sont décuplées. Les PME ne sont pas en reste, car comme l'explique le vice-président d'Avast délégué au Produit, Filip Hlinka, « les cybercriminels ciblent de plus en plus les petites entreprises, notamment en chiffrant leurs données commerciales cruciales et en perturbant leurs opérations. Les résultats peuvent être d'autant plus dévastateurs de telles structures qui manquent de ressources financières et techniques pour rebondir face à de telles attaques ».