Avis Bitvavo (2022) : une jeune plateforme crypto compétitive, encore un peu limitée

La liste des crypto-monnaies et tokens est longue. On retrouve les plus célèbres actifs (BTC, ETH, BNB) ainsi qu’une kyrielle de jetons ERC-20 qui pèsent à l’heure actuelle sur la scène NFT et metaverse (Aave et Decentraland en tête). Ces jetons sont proposés à des tarifs souvent inférieurs aux prix moyens du marché, Bitvavo assumant sa position de compétiteur. Vous pouvez choisir entre plus de 150 cryptos et trader sur 50 paires de devises disponibles.