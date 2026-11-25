Reste à connaître l'usage exact de ce nouveau modèle. Proton explique que le document ne fait aucune mention des VPN. En revanche, selon Dmitry Kuteinikov, du groupe de défense de la liberté d’Internet RKS Global, le modèle pourrait estimer la probabilité qu’une connexion soit un VPN, d’après la taille et le rythme des paquets ou la durée de la session. Mais sans certitude cette probabilité pourrait affecter le fonctionnement des VPN d’entreprise et des services cloud. Un projet de plan national sur l’intelligence artificielle aurait aussi inclus un objectif chiffré : bloquer les VPN avec “95 % d’efficacité”. Les informations rapportées ne précisent pas comment cette efficacité serait mesurée. Le ministère du numérique affirme que la version actuelle du texte ne contient aucune mesure de ce genre.