Le régulateur russe a dépensé 2,27 milliards de roubles (environ 28 millions de dollars) pour un système de filtrage basé sur l’apprentissage automatique. La description du système ne mentionne pas les VPN, mais un expert pense que l’outil pourrait servir à les repérer.
Le programme 2026-2028 de Roskomnadzor, révélé le 13 novembre, ne donne pas de nom à ce modèle. Il tourne sur l’infrastructure du régulateur et ce n’est pas un grand modèle de langage, du genre de ceux qui animent les chatbots.
Repérer un VPN à son comportement plutôt qu’à son contenu
Nous rapportions début avril que le ministre du numérique, Maksut Shadayev, annonçait un renforcement de la répression contre les VPN, après près de 400 services déjà bloqués à la mi-janvier. Le nouvel outil se base sur l’apprentissage automatique. Il s’intègre au système qui pilote les TSPU, des équipements de filtrage installés chez les fournisseurs d’accès à Internet russes.
Ces équipements pratiquent déjà l’inspection approfondie des paquets (DPI). Elle examine les adresses IP, les paramètres de connexion, la taille des paquets de données et la façon dont ils circulent. Elle ne peut pas lire un contenu chiffré, mais ces indices peuvent suffire à repérer un VPN, un peu comme on devine la nature d’un colis à son poids sans l’ouvrir.
Reste à connaître l'usage exact de ce nouveau modèle. Proton explique que le document ne fait aucune mention des VPN. En revanche, selon Dmitry Kuteinikov, du groupe de défense de la liberté d’Internet RKS Global, le modèle pourrait estimer la probabilité qu’une connexion soit un VPN, d’après la taille et le rythme des paquets ou la durée de la session. Mais sans certitude cette probabilité pourrait affecter le fonctionnement des VPN d’entreprise et des services cloud. Un projet de plan national sur l’intelligence artificielle aurait aussi inclus un objectif chiffré : bloquer les VPN avec “95 % d’efficacité”. Les informations rapportées ne précisent pas comment cette efficacité serait mesurée. Le ministère du numérique affirme que la version actuelle du texte ne contient aucune mesure de ce genre.
Proton rappelle que des blocages touchent des plages entières d’adresses chez des hébergeurs depuis août. Depuis début novembre, des messages sur Telegram parlent de serveurs privés, partagés par deux ou trois personnes, qui tombent en quelques heures alors qu’ils fonctionnaient pendant des mois. Aucune mesure publiée ne confirme l’ampleur de cette vague et Roskomnadzor, le régulateur russe d’internet n’a pas commenté. Un test sur quatre serveurs privés donne des résultats inégaux : trois sont devenus inaccessibles après trois jours, huit jours et environ trois mois, le quatrième a tenu quatre mois, jusqu’à ce que son propriétaire l’éteigne. Le projet de budget 2027-2029 réserve par ailleurs près de 60 milliards de roubles (environ 730 millions de dollars) au filtrage du trafic, soit environ le double du montant annuel prévu jusque-là.