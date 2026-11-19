Un Agent Computer ne se résume pas pour autant à sa carte graphique, et le Gravity IA en fait la démonstration. Si les 16 Go de VRAM de la RTX 5060 Ti déterminent la taille et le type de modèles qui tournent confortablement sur le GPU, les 32 Go de DDR5-6000 absorbent la charge des applications, le contexte et, le cas échéant, la part du modèle déchargée en mémoire système. Le SSD NVMe de 2 To conserve en local les modèles, les jeux de données, les index RAG et les fichiers de travail, tandis que la carte mère ASUS PRIME B860-PLUS WIFI, associée à un Intel Core Ultra 7 270K Plus, sert de socle à la plateforme comme à ses évolutions. L'alimentation 750 W 80+ Gold et le ventirad be quiet! Dark Rock 5 garantissent quant à eux la stabilité lors des charges prolongées, celles qu'imposent des agents capables de travailler pendant des heures.