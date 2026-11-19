Les agents IA ne se contentent plus de répondre : ils planifient, appellent des outils et vérifient leur travail, en consommant des tokens à chaque étape.
ASUS propose d'en reprendre le contrôle avec l'Agent Computer, un PC capable de les faire tourner en local. Clubic a reçu le Gravity IA, assemblé par Materiel.net autour d'une ASUS PRIME GeForce RTX 5060 Ti 16 Go, pour évaluer ce que cet investissement peut faire gagner face au cloud.
Quand l'IA passe du chatbot à l'agent, le compteur de tokens s'emballe
Là où un chatbot se contente de répondre à une requête, un agent reçoit un objectif, le découpe en étapes, mobilise des outils et contrôle le résultat, une évolution que porte la campagne ASUS Agent Computer – Powering Every AI Choice. Sur une API facturée au token, un agent qui tourne en continu multiplie toutefois les appels et finit par transformer une dépense ponctuelle en coût récurrent, un enjeu que détaille le microsite ASUS Agent Computer.
Facture cloud contre PC local : le calcul qui change la donne
Sans prétendre que le local coûte toujours moins cher, Clubic a mis cette dépense récurrente en regard du prix du Gravity IA, affiché à 2 949,95 € chez Materiel.net.
|Dépense cloud
|Coût annuel
|PC rentabilisé en
|Écart potentiel sur 5 ans*
|250 € / mois
|3 000 €
|environ 12 mois
|environ 12 000 €
|500 € / mois
|6 000 €
|environ 6 mois
|environ 27 000 €
*Hors électricité et licence Windows. Montants indicatifs, qui dépendent de l'usage et de la tarification des services cloud.
Il faut y ajouter une licence Windows, le PC étant livré avec une version d'essai, ainsi que l'électricité : à titre illustratif, avec une consommation moyenne hypothétique de 300 W pendant huit heures par jour et un tarif d'environ 0,20 € le kWh, la facture représenterait environ 175 € par an. Une fois le matériel acquis, chaque nouvelle requête exécutée en local coûte surtout de l'électricité et du temps machine, sans pour autant devenir gratuite.
Face à un abonnement chatbot d'une vingtaine d'euros par mois, l'achat ne se rentabilise pas dans un délai raisonnable, alors que le calcul devient très favorable pour ceux qui font tourner des agents ou consomment de l'API au quotidien.
Gravity IA : bien plus qu'une carte graphique
La configuration reçue par Clubic repose sur une ASUS PRIME GeForce RTX 5060 Ti OC 16 Go, dont les Tensor Cores et l'écosystème CUDA accélèrent l'inférence locale. Ses 16 Go de VRAM permettent d'exploiter la combinaison recommandée par NVIDIA pour cette catégorie de carte : OpenClaw associé à LM Studio ou Ollama et à un modèle comme Qwen 3.5 9B ou gpt-oss 20b.
Un Agent Computer ne se résume pas pour autant à sa carte graphique, et le Gravity IA en fait la démonstration. Si les 16 Go de VRAM de la RTX 5060 Ti déterminent la taille et le type de modèles qui tournent confortablement sur le GPU, les 32 Go de DDR5-6000 absorbent la charge des applications, le contexte et, le cas échéant, la part du modèle déchargée en mémoire système. Le SSD NVMe de 2 To conserve en local les modèles, les jeux de données, les index RAG et les fichiers de travail, tandis que la carte mère ASUS PRIME B860-PLUS WIFI, associée à un Intel Core Ultra 7 270K Plus, sert de socle à la plateforme comme à ses évolutions. L'alimentation 750 W 80+ Gold et le ventirad be quiet! Dark Rock 5 garantissent quant à eux la stabilité lors des charges prolongées, celles qu'imposent des agents capables de travailler pendant des heures.
Sans rivaliser avec une station de travail à 32 Go de VRAM ou plus, cet ensemble équilibré forme une plateforme d'IA locale et agentique grand public, taillée pour le RAG, le code assisté et les agents personnels, bien plus qu'un simple PC équipé d'une RTX.
Assemblé et testé en France par Materiel.net, le Gravity IA fait partie de la sélection ASUS Ai Agent Computer et se commande sur sa fiche produit ou depuis l'espace ASUS Agent Computer de Materiel.net.
Local, cloud ou hybride : à chaque tâche son terrain
L'Agent Computer ne se pose pas en remplaçant du cloud : le local convient aux tâches récurrentes et aux documents sensibles, le cloud aux modèles les plus avancés et aux besoins ponctuels très lourds, et l'approche hybride combine les deux. L'exécution locale peut ainsi réduire l'exposition de documents sensibles à des services tiers et offrir davantage de contrôle sur leur traitement.
Pour ceux qui débutent, ASUS propose Zenni Claw, une approche plus guidée de l'IA agentique. En simplifiant la prise en main et en s'appuyant sur des skills et des workflows prédéfinis, l'outil cherche à réduire la complexité de configuration, afin de permettre aux utilisateurs de passer plus facilement du simple assistant conversationnel à des workflows agentiques capables d'exécuter des tâches. Selon le cas d'usage, ces tâches s'exécutent en local, dans le cloud ou en combinant les deux.
DLSS 5 : la même RTX, l'autre visage de l'IA
Le GPU qui fait tourner modèles et agents en local sert aussi une tout autre démonstration de l'IA, celle du rendu neuronal. Réservé aux GeForce RTX 50 Series, DLSS 5 inaugure le 3D-Guided Neural Rendering, une étape de rendu par IA qui enrichit l'éclairage et les matériaux à partir de l'image finale produite par le moteur du jeu, tout en préservant l'intention artistique de la scène d'origine. La technologie fonctionne de concert avec la Ray Reconstruction et le Multi Frame Generation, qui multiplie le nombre d'images affichées.
Avec sa mise à jour Eagle's Shadow, War Thunder profite ainsi de reflets plus marqués, d'ombres affinées et d'un microcontraste renforcé, que les combats se déroulent dans les airs, au sol ou en mer. Where Winds Meet suivra le 23 novembre, en complément des technologies DLSS déjà prises en charge par le jeu. Sur une même RTX 5060 Ti cohabitent donc deux visages de l'IA : l'inférence locale et les agents d'un côté, le rendu neuronal et les technologies DLSS de l'autre.
« Votre PC. Votre Agent. » : ASUS lance son challenge
ASUS invite enfin les passionnés à rejoindre l'ASUS Agent Computer Challenge, une compétition française de projets d'IA agentique et locale répartie en trois catégories (AI Entry, Developer, Advanced / High-End). Le jury, qui compte Pierre Bittner comme relecteur technique, privilégiera la pertinence et la faisabilité des projets plutôt que leur audience sur les réseaux sociaux, et les candidatures sont ouvertes jusqu'au 6 décembre 2026. Clubic publiera de son côté un test complet du Gravity IA le 23 novembre.