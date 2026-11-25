Optimisée pour les installations photovoltaïques déjà en place sur les toits, la SolarFlow 4000 Mix AC+ est une solution de stockage couplée en AC pensée pour les foyers de trois personnes consommant environ 5 000 kWh par an, en maison mitoyenne ou en villa compacte. Sa batterie de 8 kWh, extensible jusqu’à 50 kWh avec six batteries additionnelles de 7 kWh, permet de récupérer le surplus solaire produit en journée pour le réutiliser le soir, lorsque les panneaux ne produisent plus, et d’augmenter ainsi son taux d’autoconsommation. Selon les estimations de Zendure, un tel foyer pourrait réduire sa facture d’environ 91 %, soit près de 1 250 € d’économies par an.

En réduction pour le Black Friday à 2 399 € au lieu de 2 599 €, la SolarFlow 4000 Mix AC+ s’accompagne en outre d’un compteur intelligent 1CT-S (pour piloter l’autoconsommation en temps réel) et d’une assurance transport renforcée offerts. Zendure ajoute un Powerhub monophasé pour l’achat de deux unités, ou un Powerhub triphasé pour l’achat de trois unités. Attention, ce Powerhub n’est pas expédié avec la commande : il faut en faire la demande depuis l’application Zendure, une fois la SolarFlow 4000 Mix AC+ reçue.