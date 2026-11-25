Avec l’arrivée de l’hiver, le chauffage et l’éclairage font grimper la consommation au moment même où le prix de l’électricité continue d’inquiéter. Pour le Black Friday, Zendure baisse le prix de ses batteries SolarFlow AC+, capables de stocker le surplus d’une installation photovoltaïque existante ou l’électricité achetée en heures creuses, avec des offres dès 839 €.
Les journées raccourcissent, les radiateurs tournent davantage et la facture d’électricité s’alourdit d’autant, surtout pour les foyers dont les panneaux solaires ne produisent plus que quelques heures par jour à cette saison. Stocker l’électricité produite, ou achetée lorsqu’elle coûte moins cher, pour l’utiliser au bon moment devient alors une piste sérieuse pour reprendre la main sur sa consommation.
Zendure en fait le cœur de son opération Black Friday, avec des remises sur toute sa gamme SolarFlow AC+, de la SolarFlow 1600 AC+ d’entrée de gamme à la SolarFlow 4000 Mix AC+ grande capacité, en passant par le modèle phare, la SolarFlow 2400 AC+, proposée à 839 €.
Black Friday Zendure : trois batteries pour réduire sa facture d’électricité
Les trois batteries de la gamme SolarFlow AC+ de Zendure, à savoir les SolarFlow 1600 AC+, 2400 AC+ et 4000 Mix AC+, ont en commun de s’intégrer à toutes les installations solaires en toiture du marché, sans remplacer les panneaux ni l’onduleur existant. Elles savent aussi prendre le relais en cas de coupure : la SolarFlow 2400 AC+ dispose d’une alimentation de secours hors réseau, tandis que la SolarFlow 4000 Mix AC+ va plus loin avec une fonction de démarrage autonome (black start) capable d’alimenter toute la maison.
Pour ce Black Friday, Zendure propose trois offres sur sa gamme SolarFlow AC+ :
- SolarFlow 4000 Mix AC+ : 2 399 € au lieu de 2 599 €, soit - 200 € (-8 %), avec un compteur intelligent 1CT-S offert (d’une valeur de 84,99 €) et une assurance transport renforcée offerts
- SolarFlow 2400 AC+ : 839 € au lieu de 1 279 €, soit -440 € (-34 %), avec un compteur intelligent 1CT-S offert (d’une valeur de 84,99 €) offert
- SolarFlow 1600 AC+ et batterie AB2000L : 959 € au lieu de 1 678 €, soit - 719 € (-43 %), avec la possibilité d’ajouter une multiprise connectée 6-en-1 pour 1 € de plus
SolarFlow 4000 Mix AC+ : la batterie XXL capable d’alimenter toute la maison
Optimisée pour les installations photovoltaïques déjà en place sur les toits, la SolarFlow 4000 Mix AC+ est une solution de stockage couplée en AC pensée pour les foyers de trois personnes consommant environ 5 000 kWh par an, en maison mitoyenne ou en villa compacte. Sa batterie de 8 kWh, extensible jusqu’à 50 kWh avec six batteries additionnelles de 7 kWh, permet de récupérer le surplus solaire produit en journée pour le réutiliser le soir, lorsque les panneaux ne produisent plus, et d’augmenter ainsi son taux d’autoconsommation. Selon les estimations de Zendure, un tel foyer pourrait réduire sa facture d’environ 91 %, soit près de 1 250 € d’économies par an.
En réduction pour le Black Friday à 2 399 € au lieu de 2 599 €, la SolarFlow 4000 Mix AC+ s’accompagne en outre d’un compteur intelligent 1CT-S (pour piloter l’autoconsommation en temps réel) et d’une assurance transport renforcée offerts. Zendure ajoute un Powerhub monophasé pour l’achat de deux unités, ou un Powerhub triphasé pour l’achat de trois unités. Attention, ce Powerhub n’est pas expédié avec la commande : il faut en faire la demande depuis l’application Zendure, une fois la SolarFlow 4000 Mix AC+ reçue.
Elle se raccorde à l’onduleur photovoltaïque déjà installé via son port dédié PV-IN AC, qui accepte jusqu’à 5 kW et reste compatible avec les grandes marques présentes sur les toits européens, comme Huawei, SMA, Fronius, SolarEdge, Enphase ou Sungrow. Elle délivre 4 000 W de sortie AC continue sur le réseau (la configuration standard étant limitée à 800 W) et autant en charge comme en décharge de la batterie, de quoi alimenter plusieurs équipements énergivores comme un four, un lave-linge ou un lave-vaisselle. Surtout, sa fonction de démarrage autonome (black start) lui permet d’alimenter toute la maison en cas de coupure, avec une puissance hors réseau pouvant atteindre 3 680 W en entrée comme en sortie.
Pour tirer parti des heures creuses, la SolarFlow 4000 Mix AC+ s’appuie sur ZENKI, l’IA de Zendure, qui recharge la batterie lorsque l’électricité est bon marché et la décharge lorsque les prix augmentent. La plateforme de gestion énergétique HEMS permet quant à elle de piloter jusqu’à six appareils depuis un même compte.
Côté fiabilité, la batterie est protégée par le système ZenGuard et annoncée pour 10 000 cycles de charge et de décharge, avec une garantie de 10 ans et une durée de vie estimée à 15 ans. Elle se connecte en Wi-Fi, en Bluetooth, en LAN ou en RS485, une connexion filaire restant la plus stable.
Les points forts à retenir :
- Une batterie extensible jusqu’à 50 kWh, avec une capacité de base de 8 kWh
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- 5 kW d’entrée AC et une puissance AC bidirectionnelle de 4 000 W
- Compatible avec les onduleurs photovoltaïques déjà installés
- Démarrage autonome (black start) en cas de coupure
SolarFlow 2400 AC+ : le modèle phare pour donner un second souffle à son installation
Pensée pour les foyers déjà équipés de panneaux en toiture, et notamment de micro-onduleurs, la SolarFlow 2400 AC+ est la solution de rénovation haut de gamme de Zendure. Elle s’adresse aux foyers dont la consommation grimpe fortement en soirée et qui souhaitent ajouter du stockage sans installer de nouveaux panneaux ni modifier leur installation, puisqu’elle fonctionne avec toutes les marques de micro-onduleurs, sans le moindre recâblage.
Pour le Black Friday, la SolarFlow 2400 AC+ passe à 839 € au lieu de 1 279 €, soit 440 € d’économie (-34 %), ce qui en fait l’offre la plus accessible de l’opération, avec en prime un compteur intelligent 1CT-S d’une valeur de 84,99 € offert.
Avec jusqu’à 2 400 W de puissance AC bidirectionnelle (800 W en configuration par défaut), elle couvre l’essentiel des pics de consommation du soir et tire le meilleur parti d’une installation solaire déjà puissante. Sa capacité de 2,4 kWh peut être portée à 16,8 kWh avec des batteries additionnelles, et elle assure une alimentation de secours hors réseau de 2 400 VA, jusqu’à 3 200 W en mode assisté par le réseau. Certifiée IP65 et dotée d’un système d’autochauffage, elle partage enfin l’écosystème de la gamme : l’IA ZENKI, la plateforme HEMS ouverte et compatible MQTT, l’intégration avec une pompe à chaleur ou une borne de recharge et la protection ZenGuard.
Les principaux atouts de la SolarFlow 2400 AC+ :
- Une capacité de 2,4 kWh, extensible jusqu’à 16,8 kWh
- Jusqu’à 2 400 W de puissance AC bidirectionnelle
- Secours hors réseau de 2 400 VA, IP65 et autochauffage
SolarFlow 1600 AC+ et AB2000L : l’entrée de gamme à 959 € (-43 %)
Vous trouvez les SolarFlow 4000 Mix AC+ et 2400 AC+ un peu trop puissantes pour vos besoins ? Zendure propose une alternative plus accessible avec la SolarFlow 1600 AC+, une solution de stockage couplée en AC pensée pour les foyers déjà équipés de panneaux en toiture dont les besoins énergétiques restent modérés.
Celle-ci embarque une batterie de 1,92 kWh, accompagnée ici d’une batterie supplémentaire AB2000L qui double la capacité de stockage pour atteindre 3,84 kWh au total. Et la très bonne nouvelle, c’est le prix de ce pack : 959 € au lieu de 1 678 €, soit 719 € d’économie (-43 %), avec en prime la possibilité d’ajouter une multiprise connectée 6-en-1 pour seulement 1 € de plus.
L’un des grands avantages de la gamme SolarFlow AC+ de Zendure, c’est son raccordement en courant alternatif. La SolarFlow 1600 AC+ s’intègre ainsi à n’importe quelle installation photovoltaïque en toiture, quelle que soit la marque du micro-onduleur, sans recâblage ni remplacement des panneaux, et s’installe en plug-and-play.
Comme ses grandes sœurs, elle profite de l’IA ZENKI, qui optimise les cycles de charge et de décharge de la batterie. C’est particulièrement intéressant avec un contrat heures pleines et heures creuses, puisque la batterie se recharge lorsque l’électricité est moins chère, puis restitue cette énergie au logement lorsque les tarifs remontent.
Côté puissance, la SolarFlow 1600 AC+ délivre jusqu’à 1 600 W en courant alternatif bidirectionnel. Limitée par défaut à 800 W, elle peut monter à 1 400 W en mode premium lorsqu’elle fonctionne seule, et jusqu’à 3 600 W une fois associée à des batteries additionnelles. Sa capacité de base de 1,92 kWh est extensible jusqu’à environ 11,5 kWh avec cinq batteries supplémentaires, et elle peut assurer une alimentation de secours jusqu’à 1 600 VA (2 200 W en mode assisté par le réseau). Certifiée IP65, elle intègre aussi un système d’autochauffage.
Les principaux atouts du pack :
- Une capacité extensible jusqu’à environ 11,5 kWh, avec un total de 3,84 kWh grâce à la batterie AB2000L
- Une puissance AC bidirectionnelle de 1 600 W
- Compatible avec tous les micro-onduleurs déjà installés
- Gestion intelligente de l’énergie avec l’IA ZENKI