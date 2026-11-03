Le HomeView XL serait en réalité déjà dans les cartons, mais la marque à la pomme aurait un problème important et ne pourrait en fait pas encore le sortir. En attendant, certains marchés se contenteront de la petite version.
Alors que le premier écran connecté d'Apple, le HomeView, sera livré dès la semaine prochaine pour les pays éligibles, une version plus grande, dotée d'un bras motorisé, refait parler d'elle. En réalité, l'appareil pourrait être prêt depuis deux ans, mais le logiciel retarderait la sortie de cette version XL.
Une annonce possible en 2027, une commercialisation en 2028
Le mois dernier, Bloomberg évoquait une sortie en 2027 ou en 2028 pour cet appareil. Apple pourrait le présenter en 2027 et le commercialiser en 2028, à un prix estimé à 1 000 dollars, rien que ça. Pour l'instant, ces informations restent à l'état de rumeurs.
Le produit porterait en interne le nom de code J595. Il serait équipé d'un écran de 9 pouces monté sur un bras robotisé, qui le ferait pivoter. Des capteurs lui permettraient de suivre l'utilisateur lorsqu'il se déplace pendant un appel FaceTime.
Un matériel prêt, un logiciel encore en travail
Nos confrères de The Information indiquent que le matériel est prêt depuis deux ans. L'appareil ressemblerait à une lampe de bureau articulée, comparable à celle qui apparaît dans le logo de Pixar.
C'est l'équipe chargée du logiciel qui retarderait le lancement : elle cherche à affiner certaines fonctions d'intelligence artificielle et de domotique, comme l'allumage automatique d'une lumière lorsqu'une personne entre dans la pièce.
Un écart de 700 dollars avec le modèle standard
Le prix évoqué pour cette version, environ 1 000 dollars, est supérieur aux 299 dollars annoncés le mois dernier pour le HomeView standard. Nos confrères du média The Information ont également recueilli les propos de plusieurs anciens employés d'Apple, selon lesquels le modèle haut de gamme pourrait s'appeler « HomeView Ultra ».
Avec 700 dollars d'écart, on ignore pour l'instant ce que ce modèle offrirait de plus que la version de base, hormis le bras motorisé et l'écran plus grand.
Ce que propose le HomeView actuel
Le HomeView standard actuellement commercialisé existe en deux versions : l'une avec un écran de 7 pouces posé sur une enceinte, l'autre composée uniquement de l'écran, conçu pour être fixé au mur. Les deux permettent d'écouter de la musique, de passer des appels FaceTime, de piloter la maison connectée depuis un tableau de bord et de poser des questions à Siri AI.
Une fuite de code récente laisse par ailleurs penser que ces appareils pourraient, à terme, servir aussi de caméras de sécurité d'intérieur.