Le HomeView standard actuellement commercialisé existe en deux versions : l'une avec un écran de 7 pouces posé sur une enceinte, l'autre composée uniquement de l'écran, conçu pour être fixé au mur. Les deux permettent d'écouter de la musique, de passer des appels FaceTime, de piloter la maison connectée depuis un tableau de bord et de poser des questions à Siri AI.