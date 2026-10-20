La semaine dernière, Apple a lancé le HomeView, son premier écran domestique intelligent fixé à une enceinte. Ce produit vise clairement à concurrencer l'Echo Show d'Amazon et le Nest Hub de Google. Avec cet appareil, Apple répond à une nécessité de présence sur ce segment de marché, refusant de le laisser entièrement à ses concurrents. Cependant, cet écran connecté n'est pas parfait, il semble comporter certaines limites que la marque à la pomme souhaiterait dépasser, avec une nouvelle version.