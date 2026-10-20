Avec son nouvel écran connecté, Apple répond enfin à une demande grandissante des utilisateurs. Cependant, sa taille compacte suffit-elle à convaincre les adeptes de la marque à la pomme ? Un modèle plus grand serait déjà en préparation.
La semaine dernière, Apple a lancé le HomeView, son premier écran domestique intelligent fixé à une enceinte. Ce produit vise clairement à concurrencer l'Echo Show d'Amazon et le Nest Hub de Google. Avec cet appareil, Apple répond à une nécessité de présence sur ce segment de marché, refusant de le laisser entièrement à ses concurrents. Cependant, cet écran connecté n'est pas parfait, il semble comporter certaines limites que la marque à la pomme souhaiterait dépasser, avec une nouvelle version.
Un écran plus grand monté sur bras robotisé ?
Cette prochaine version, qui pourrait être commercialisée sous le nom de HomeView Ultra, Max ou 360, serait dotée d'un écran de 9 pouces fixé à un bras robotisé, répondant ainsi au problème d'absence de pivotement du modèle actuel.
Mark Gurman, analyste chez Bloomberg et source de cette information, précise que le HomeView actuel serait en réalité un produit relativement ancien, resté stocké en entrepôt pendant près d'un an, le temps que le logiciel soit mis à niveau. Cette information expliquerait les larges bordures de l'écran, ainsi que l'utilisation d'une puce A18 associée à 8 Go de RAM, des caractéristiques techniques déjà dépassées au moment du lancement.
Le lancement du produit aurait été reporté à plusieurs reprises : initialement prévu pour le printemps 2025, il aurait ensuite été repoussé à l'été, puis à l'automne, avant d'être de nouveau fixé au printemps de cette année, et ainsi de suite.
Un plus grand modèle envisagé pour 2027 ou 2028
Quant au futur modèle à écran de 9 pouces, désigné en interne sous le nom de code J595, sa sortie serait actuellement envisagée pour 2027 ou 2028, toujours selon Mark Gurman. Cet appareil serait capable d'identifier la personne qui s'adresse à lui, l'écran suivant alors les mouvements de l'utilisateur grâce à son bras motorisé.
Ce nouveau modèle devrait logiquement être proposé à un tarif supérieur à celui du HomeView actuel, sans estimation toutefois disponible à l'heure où nous écrivons ces mots.