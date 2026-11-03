Les correctifs concernent CVE-2026-111357, une vulnérabilité d'élévation de privilèges permettant d'obtenir les droits root, et CVE-2026-118527, qui autorise un utilisateur authentifié à déposer un fichier arbitraire sur l'équipement. Combinées à CVE-2026-104935, corrigée mi-octobre, elles permettaient à un attaquant extérieur de prendre le contrôle d'une passerelle VPN sans disposer d'identifiants valides.

Ivanti avait préféré diffuser son premier correctif sans attendre, celui-ci étant déjà en phase de validation lorsque les autres failles ont été découvertes. Les administrateurs peuvent désormais achever la sécurisation de leurs équipements en installant les versions 22.8R2.6, 25.1.1.3 ou 25.1.3.1, selon leur branche logicielle. Les versions 25.1.3.x ne sont pas concernées par les deux dernières vulnérabilités .

La mise à jour ne permet toutefois pas d'exclure une compromission antérieure. Le groupe UTA0576 effaçait ses traces après chaque commande, échappant ainsi à l'outil de vérification d'intégrité d'Ivanti. Il est donc recommandé aux organisations concernées de rechercher d'éventuels indices d'intrusion et, en cas de compromission avérée, d'isoler les équipements touchés, de mener des investigations pour mesurer l'étendue de l'attaque, puis de réinitialiser les appareils et de renouveler les identifiants, certificats et autres secrets potentiellement exposés.