Ivanti vient de publier les deux correctifs qui manquaient à ses passerelles VPN Connect Secure, prises pour cible depuis début octobre. La chaîne de vulnérabilités exploitée par les pirates est désormais entièrement corrigée.
Début octobre, des pirates parvenaient à compromettre des équipements Ivanti Connect Secure pourtant à jour, en combinant plusieurs failles pour contourner l'authentification et obtenir les privilèges les plus élevés sur le système. L'éditeur avait neutralisé la principale voie d'attaque dès le 13 octobre, mais deux vulnérabilités attendaient encore leur patch. C'est désormais chose faite depuis le 29 octobre, comme l'a confirmé le CERT-FR dans une alerte actualisée le 2 novembre.
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Deux nouvelles failles corrigées, mais des intrusions toujours difficiles à détecter
Les correctifs concernent CVE-2026-111357, une vulnérabilité d'élévation de privilèges permettant d'obtenir les droits root, et CVE-2026-118527, qui autorise un utilisateur authentifié à déposer un fichier arbitraire sur l'équipement. Combinées à CVE-2026-104935, corrigée mi-octobre, elles permettaient à un attaquant extérieur de prendre le contrôle d'une passerelle VPN sans disposer d'identifiants valides.
Ivanti avait préféré diffuser son premier correctif sans attendre, celui-ci étant déjà en phase de validation lorsque les autres failles ont été découvertes. Les administrateurs peuvent désormais achever la sécurisation de leurs équipements en installant les versions 22.8R2.6, 25.1.1.3 ou 25.1.3.1, selon leur branche logicielle. Les versions 25.1.3.x ne sont pas concernées par les deux dernières vulnérabilités.
La mise à jour ne permet toutefois pas d'exclure une compromission antérieure. Le groupe UTA0576 effaçait ses traces après chaque commande, échappant ainsi à l'outil de vérification d'intégrité d'Ivanti. Il est donc recommandé aux organisations concernées de rechercher d'éventuels indices d'intrusion et, en cas de compromission avérée, d'isoler les équipements touchés, de mener des investigations pour mesurer l'étendue de l'attaque, puis de réinitialiser les appareils et de renouveler les identifiants, certificats et autres secrets potentiellement exposés.