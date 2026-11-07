Avec sa nouvelle caméra Solar Security Camera 2K, Arlo entend simplifier la vidéosurveillance extérieure grâce à une idée aussi simple que pratique : intégrer directement un panneau solaire au boîtier.
Elle s’est démocratisée depuis quelques années maintenant, la caméra de surveillance domestique sans fil a un avantage évident, celui de pouvoir être installée presque partout, sans tirer de câble d’alimentation. Un avantage qui s’accompagne toutefois d’une contrainte évidente, à savoir la nécessité de recharger régulièrement sa batterie. Un problème qu’Arlo entend bien résoudre avec sa nouvelle caméra Solar Security Camera 2K. Sa particularité ? Un panneau solaire (de 1,2 watts) directement intégré à sa structure, pour profiter de l’énergie du soleil au quotidien.
Un panneau solaire directement intégré à la caméra
C’est évidemment la principale originalité de cette nouvelle caméra Arlo. Contrairement aux modèles classiques déjà existants, qui nécessitent l’ajout d’un panneau solaire externe, la Solar Security Camera 2K embarque directement sa propre surface photovoltaïque. Plus besoin donc de chercher un emplacement supplémentaire pour fixer un panneau, ni de prévoir un câble entre les deux équipements.
La caméra peut ainsi récupérer l’énergie solaire tout au long de la journée pour maintenir sa batterie chargée. Arlo annonce que moins de 20 jours d’ensoleillement par an suffiraient à alimenter la caméra.
Mieux encore, la marque a également prévu une batterie de grande capacité (14 790 mAh), capable de stocker suffisamment d’énergie pour les périodes moins ensoleillées, notamment en hiver. Une promesse très intéressante sur le papier, même si les performances dépendront évidemment de l’exposition et des conditions météorologiques.
Il faudra toutefois accepter ici un certain compromis esthétique, puisqu’avec son panneau intégré, la caméra affiche un gabarit plus imposant (10,3×14×3,9 cm pour 470 grammes) qu’un modèle classique.
Une caméra Essential 2K qui ne fait pas l’impasse sur les fonctions de sécurité
Pour le reste, Arlo propose un équipement plutôt complet. La caméra filme en 2K (2 560 × 1 440 points), avec un champ de vision de 130 degrés et un zoom numérique 12x. Elle dispose également d’une vision nocturne en couleur, d’un projecteur automatique et d'une sirène intégrée pour dissuader les visiteurs indésirables. La panoplie Arlo classique donc, mais toujours très efficace.
La détection des mouvements s’appuie sur un capteur infrarouge, tandis que l’intelligence artificielle peut distinguer les personnes, les animaux et les véhicules afin de limiter les notifications inutiles. La caméra permet aussi de communiquer à distance grâce à son système audio bidirectionnel, via l’application mobile dédiée.
Certifiée IP65, elle est conçue pour résister aux intempéries et fonctionner dans une plage de températures allant de -20 à 45°C. Elle sera disponible à compter du 18 novembre, au prix unitaire de 169,99€.
Certaines fonctions avancées, comme les alertes intelligentes ou le stockage dans le cloud, restent encore et toujours réservées aux abonnés Arlo Secure, dont les tarifs avaient sensiblement augmenté en début d’année 2026.