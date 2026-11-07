Elle s’est démocratisée depuis quelques années maintenant, la caméra de surveillance domestique sans fil a un avantage évident, celui de pouvoir être installée presque partout, sans tirer de câble d’alimentation. Un avantage qui s’accompagne toutefois d’une contrainte évidente, à savoir la nécessité de recharger régulièrement sa batterie. Un problème qu’Arlo entend bien résoudre avec sa nouvelle caméra Solar Security Camera 2K. Sa particularité ? Un panneau solaire (de 1,2 watts) directement intégré à sa structure, pour profiter de l’énergie du soleil au quotidien.