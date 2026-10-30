Deux ans après Kaizen et son ascension de l'Everest, le youtubeur Inoxtag troque les cimes pour la jungle thaïlandaise avec The Blood Island, un escape game géant mêlant aventure et horreur. Rendez-vous ce 31 octobre à 14h30, gratuitement sur YouTube.
Le youtubeur Inoxtag a présenté ce vendredi 30 octobre « The Blood Island », un escape game géant tourné dans la jungle thaïlandaise et diffusé sur YouTube dès le lendemain, jour d'Halloween. Le nouveau concept du créateur, « l'une des plus grosses vidéos que j'ai faites », comme il l'a dit sur Twitch, place cinq créateurs (Squeezie, Michou, Amine, LeGrandJD et lui) face à un défi de survie de 48 heures, après un crash d’avion mis en scène sur une île hostile. Entièrement financée par le vidéaste, la production, qui s'appelait au départ « The Forest », a mobilisé des moyens considérables et bénéficie du soutien de YouTube pour son avant-première.
Après Kaizen, Inoxtag revient avec un escape game grandeur nature en Thaïlande
Comme dans un film catastrophe, le scénario de The Blood Island s'ouvre sur un crash d'avion, fictif bien sûr, sur une île de la jungle thaïlandaise. Les cinq participants se retrouvent devant une carcasse en flammes, sans réseau ni secours, et comprennent vite qu'une tempête va frapper l'île dans 48 heures. D'ici là, ils doivent fouiller l'épave à la recherche d'indices, résoudre des énigmes et tenir le coup sur place, avec pour seul objectif de trouver le moyen de quitter l'île. C'est le principe de l'escape game, ces jeux où l'on doit s'échapper d'une pièce en déchiffrant des indices, mais étendu à une île entière, comme un jeu vidéo d'aventure que l'on vivrait pour de vrai.
Dans le scénario, leur présence sur l'île n'est pas vraiment un hasard. Les survivants le devinent assez vite, à mesure que des ombres se dessinent dans la végétation et que les habitants des lieux se montrent peu enclins à les voir repartir. Entre énigmes à décoder et menace qui rôde, The Blood Island lorgne franchement du côté du survival horror.
Et pour donner corps à cette fiction XXL, la production a vu grand. Au milieu de la jungle sauvage, le tournage a réuni 300 personnes et plus de 50 figurants. Surtout, la caméra n'a jamais été coupée, avec 48 heures de captation non-stop, assurées par trois cadreurs présents en permanence sur le terrain et par les caméras embarquées dont chacun des cinq participants était équipé. Aucune frayeur ne devrait passer entre les mailles du filet.
Un projet autofinancé dont YouTube fait sa vitrine
Avant d'atterrir sur YouTube, The Blood Island, qui dure 1h54, s'offre un passage par le grand écran. Une avant-première événementielle est organisée au Hangar Y, avec le soutien de la plateforme via son programme YouTube Ciné-Club. Le public n'aura toutefois pas à patienter bien longtemps, puisqu'Inoxtag, Inès de son vrai prénom, tient à rendre sa vidéo accessible rapidement et gratuitement. Sa mise en ligne est prévue ce vendredi 31 octobre 2026 à 14h30. Une sortie le jour d'Halloween, plutôt raccord avec l'ambiance, sur une plateforme qui se rêve désormais en nouvelle télévision.
Produit, financé et réalisé de A à Z par Inoxtag (près de 10 millions d'abonnés sur YouTube) et ses équipes, le projet a aussi valeur d'école. Le créateur dit vouloir aller un cran plus loin à chaque vidéo, en mariant divertissement et envies plus artistiques, symbolisés par des effets spéciaux, de l'animation 2D et 3D, et des collaborations avec des artistes parfois éloignés de son univers. Lui qui a toujours rêvé de produire et réaliser un film voit YouTube comme un vrai bac à sable, tout y consacrant de très gros moyens, probablement des centaines de milliers d'euros, pour cette nouvelle production. Mais cette fois, il s'est entouré de nouveaux talents pour se nourrir de leur expérience.
Sans surprise, YouTube, qui multiplie les outils pour séduire les créateurs, en fait l'étendard de son modèle. Selon la plateforme, 69 % des créateurs français réinvestissent leurs revenus dans leurs équipes, leur matériel ou leurs décors, et son écosystème soutient l'équivalent de 27 000 emplois à temps plein en France. Elle ajoute que plus des trois quarts des créateurs aujourd'hui actifs dans les médias et le divertissement ont démarré chez elle. Des chiffres avancés par YouTube directement, mais qui rappellent qu'une telle production fait vivre des techniciens, comédiens et figurants.