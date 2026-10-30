Produit, financé et réalisé de A à Z par Inoxtag (près de 10 millions d'abonnés sur YouTube) et ses équipes, le projet a aussi valeur d'école. Le créateur dit vouloir aller un cran plus loin à chaque vidéo, en mariant divertissement et envies plus artistiques, symbolisés par des effets spéciaux, de l'animation 2D et 3D, et des collaborations avec des artistes parfois éloignés de son univers. Lui qui a toujours rêvé de produire et réaliser un film voit YouTube comme un vrai bac à sable, tout y consacrant de très gros moyens, probablement des centaines de milliers d'euros, pour cette nouvelle production. Mais cette fois, il s'est entouré de nouveaux talents pour se nourrir de leur expérience.