La course à l’autonomie se poursuit chez les constructeurs européens. Après Renault et les évolutions apportées à sa R5 électrique à la rentrée, c’est au tour de Fiat de revoir sa copie. Comme le rapporte le magazine spécialisé Automobile Propre, la Grande Panda électrique accueille une nouvelle batterie qui lui permet de franchir un cap intéressant.