Fiat aussi fait l’effort de muscler son offre électrique avec une nouvelle version de sa Grande Panda, désormais capable de parcourir jusqu’à 400 km avec une seule charge. De quoi rendre la citadine italienne plus polyvalente, tout en conservant un tarif contenu.
La course à l’autonomie se poursuit chez les constructeurs européens. Après Renault et les évolutions apportées à sa R5 électrique à la rentrée, c’est au tour de Fiat de revoir sa copie. Comme le rapporte le magazine spécialisé Automobile Propre, la Grande Panda électrique accueille une nouvelle batterie qui lui permet de franchir un cap intéressant.
Une batterie plus généreuse pour la Grande Panda électrique
Jusqu’à présent, la citadine italienne devait se contenter d’une batterie LFP de 43,8 kWh, associée à un moteur électrique de 113 chevaux. De quoi lui permettre de revendiquer une autonomie alors assez limitée de 327 km en cycle mixte WLTP.
La nouvelle déclinaison embarque une batterie LFP de 52,8 kWh, ce qui permet de porter l’autonomie annoncée à 400 km WLTP. Un gain de plus de 70 km qui n’a rien d’anecdotique pour une voiture destinée aux petits trajets quotidiens, mais aussi aux escapades du week-end.
La puissance reste en revanche inchangée, toujours calée à 113 chevaux, tandis que la recharge rapide en courant continu demeure plafonnée à 100 kW.
Un prix qui reste contenu face à la Renault 5 (mais gare aux équipements)
C’est surtout sur le terrain du rapport entre autonomie et prix que Fiat entend marquer des points. Cette Grande Panda électrique à batterie renforcée démarre à 25 900 euros (hors aides éventuelles) en finition Pop. La version équipée de la batterie de 43,8 kWh reste au catalogue, avec un écart de prix de 2 000 euros.
À titre de comparaison, la Renault 5 équipée de sa batterie de 52 kWh débute à 31 990 euros. Depuis quelques semaines maintenant, une certaine Volkswagen ID. Polo, elle aussi positionnée sur ce segment, vient également jouer les trouble-fêtes.
La Fiat Grande Panda conserve donc un argument de poids, avec une autonomie de 400 km sans dépasser la barre symbolique des 26 000 euros. Un point à noter toutefois, la finition Pop reste assez dépouillée côté équipements, puisqu’elle fait notamment l’impasse sur l’écran tactile central, ainsi que sur diverses technologies.
Les citadines électriques continuent de s’améliorer
Cette évolution illustre surtout une tendance généralisée, avec des constructeurs qui font progressivement évoluer leurs modèles électriques sans attendre un restylage complet.
Renault a ainsi fait évoluer plusieurs modèles à la rentrée, de la R5 électrique, qui gagne en autonomie et s’enrichit de nouveaux coloris et équipements, à la R4 et au Scénic E-Tech, également concernés par divers ajustements.
En augmentant la capacité de sa batterie tout en maintenant un prix relativement accessible, la marque italienne tente de répondre à l’une des principales préoccupations des automobilistes, celle de pouvoir rouler plus loin, sans devoir impérativement pour cela grimper en gamme.