À mois d'une semaine des élections des midterms aux États-Unis, le site web de la Commission électorale du pays est visé par une cyberattaque.
Aujourd'hui, l'une des manières les plus simples de faire mal à un pays est de l'attaquer informatiquement au moment des élections, soit pour favoriser un personnage, soit, plus généralement, simplement pour créer des disruptions et essayer de créer le doute. En France, même une simple primaire comme la primaire de la gauche a ainsi dernièrement été perturbée par une attaque de bots. Et les élections de mi-mandat aux États-Unis ne semblent pas échapper au phénomène.
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Le portail web de la Commission électorale ciblé par un piratage
Un mail, auquel Reuters a pu accéder, nous apprend en ce début de semaine que le portail web de la Commission électorale fédérale américaine a été la cible d'une cyberattaque.
Celle-ci a ainsi obligé la Commission a mettre hors ligne son système de dépôt électronique. À l'heure actuelle, elle a indiqué voir identifié le problème, consécutif à la cyberattaque, et être en train de mettre en place un correctif.
Il ne devrait y avoir aucune incidence sur les élections de mi-mandat
Il faut préciser tout de suite que la Commission électorale ne joue aucun rôle dans le décompte des voix - ceci est du ressort des États et des autorités locales. La Commission électorale américaine joue elle un rôle de supervision des dépenses électorales, fait respecter les plafonds des contribution financières et gère l'enregistrement des PAC ou Super PAC (les comités de soutien politique).
Cette cyberattaque empêche ainsi de suivre combien les groupes politiques ont dépensé sur telle ou telle élection spécifique les dernières 24 et 48 heures. Ce qui reste tout de même un point important, quand on sait que dorénavant, ces midterms 2026 sont devenues les élections les plus chères de l'histoire, avec près de 11,21 milliards de dollars dépensés, ce qui dépasse déjà ce que l'on avait pu voir en 2024, avec 11,2 milliards de dollars dépensés (dont 3,2 milliards par les deux candidats à l'élection présidentielle).