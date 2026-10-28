Il faut préciser tout de suite que la Commission électorale ne joue aucun rôle dans le décompte des voix - ceci est du ressort des États et des autorités locales. La Commission électorale américaine joue elle un rôle de supervision des dépenses électorales, fait respecter les plafonds des contribution financières et gère l'enregistrement des PAC ou Super PAC (les comités de soutien politique).

Cette cyberattaque empêche ainsi de suivre combien les groupes politiques ont dépensé sur telle ou telle élection spécifique les dernières 24 et 48 heures. Ce qui reste tout de même un point important, quand on sait que dorénavant, ces midterms 2026 sont devenues les élections les plus chères de l'histoire, avec près de 11,21 milliards de dollars dépensés, ce qui dépasse déjà ce que l'on avait pu voir en 2024, avec 11,2 milliards de dollars dépensés (dont 3,2 milliards par les deux candidats à l'élection présidentielle).