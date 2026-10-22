Voilà un forfait avec une maxi-enveloppe de données signé CDiscount qui ne va pas laisser indifférent. Car il coûte moins de 10 euros par mois.
Pendant des années, on a eu droit en France à un certain nombre de forfait à petits prix. Mais s'il existe un certain nombre de marques discount chez les opérateurs mobiles, on a aussi tendance à ce moment à voir leurs tarifs subir l'inflation - comme ça a été le cas notamment récemment du côté de chez Sosh. De quoi faire d'autant plus ressortir cette nouvelle offre made in CDiscount.
Un forfait 220 Go 5G à 9,99 € par mois
À la recherche d'un nouveau forfait mobile ? Vous devriez alors peut-être jeter un oeil sur ce qui vient de sortir du côté de chez CDiscount, avec un forfait à 9,99 euros par mois.
Pour ce prix, le forfait offre :
- Une enveloppe de 220 Go de données mobiles en France, en 5G ;
- 37 Go de données en 4G dans 30 destinations européennes et 8 en Outre-mer ;
- Les appels, les SMS et les MMS sont illimités en France et à partir de l'Union européenne et de l'Outre-mer.
Le forfait est sans engagement
CDiscount produit par ailleurs la carte SIM pour 1 €, et surtout, élément important, propose ce forfait sans engagement. Dernière information, la connectivité est assurée par le réseau Bouygues sur cet abonnement - réseau qui est le solide deuxième en France pour la couverture du territoire, juste derrière Orange.
Si vous êtes intéressé, vous pouvez retrouver l'offre ici. Il vous faudra commencer en fournissant votre numéro RIO (Relevé d'Identité Opérateur), puis préparer votre IBAN et une pièce d'identité. Une fois les documents demandés fournis, et le contrat signé, CDiscount promet une validation du dossier en 48 heures. La carte SIM sera ensuite envoyée dans un même délai, et le forfait pourra alors prendre place dans votre smartphone.