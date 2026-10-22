CDiscount produit par ailleurs la carte SIM pour 1 €, et surtout, élément important, propose ce forfait sans engagement. Dernière information, la connectivité est assurée par le réseau Bouygues sur cet abonnement - réseau qui est le solide deuxième en France pour la couverture du territoire, juste derrière Orange.

Si vous êtes intéressé, vous pouvez retrouver l'offre ici. Il vous faudra commencer en fournissant votre numéro RIO (Relevé d'Identité Opérateur), puis préparer votre IBAN et une pièce d'identité. Une fois les documents demandés fournis, et le contrat signé, CDiscount promet une validation du dossier en 48 heures. La carte SIM sera ensuite envoyée dans un même délai, et le forfait pourra alors prendre place dans votre smartphone.