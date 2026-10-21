On y voit une fenêtre Edge (lancée sur macOS plutôt que sur un PC Windows, ce qui mérite d’être mentionné) sur laquelle est lancé un programme permettant à l’utilisateur d’essayer les anciennes interfaces Xbox 360 : « Blades » et ses onglets verticaux, lancée en 2005 ; « New Xbox Experience » avec ses tuiles vertes pomme et son avatar apparent, utilisée à partir de 2008 ; et « Metro », déployée en 2011 avec un look approchant l’interface Modern UI de Windows 8.

Cette démonstration, qui n’est pas (encore ?) accessible au public, fonctionne directement via un navigateur web et fleure bon la nostalgie. Relayée par Asha Sharma, cette dernière toutefois pourrait augurer d’un projet d’émulation plus ambitieux.

Des observateurs attentifs, comme Kirby0Louise, sur X, ont en effet remarqué que la barre d’adresse du navigateur affiche « localhost:5173/play/FFFE07D1?dash=blades ». Une adresse qui comprend donc la mention « FFFE07D1 ». Or, cette dernière correspond à l’identifiant de titre (Title ID) attribué au tableau de bord de la Xbox 360. Le port 5173, quant à lui, est généralement associé au serveur de développement web Vite.