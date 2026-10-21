Créée le 13 octobre dernier, la division Xbox Labs commence déjà à faire parler d’elle. Sur X, Asha Sharma, patronne du gaming chez Microsoft, a relayé l’une des premières expérimentations de cette nouvelle entité : une démonstration du tableau de bord « Blades » de la Xbox 360… fonctionnant dans un navigateur web.
Lancer des jeux directement dans un navigateur web n’a rien de nouveau. Ces dernières années, les moddeurs s’en sont même donné à cœur joie en portant sur navigateur des titres iconiques comme DOOM, Quake III Arena, Diablo, Half-Life ou encore le premier Tomb Raider, via OpenLara, en utilisant des technologies telles que WebAssembly et WebGL, souligne VideoCardz. Encore plus récemment, un développeur a même réussi l’exploit de lancer GTA V sur un navigateur web.
C’est dans ce contexte que la (nouvellement créée) division Xbox Labs fait parler d’elle cette semaine avec la publication sur X d’une vidéo de démonstration faisant état de leurs travaux actuels, sur navigateur justement.
L’équipe Xbox Labs… Expérimente
On y voit une fenêtre Edge (lancée sur macOS plutôt que sur un PC Windows, ce qui mérite d’être mentionné) sur laquelle est lancé un programme permettant à l’utilisateur d’essayer les anciennes interfaces Xbox 360 : « Blades » et ses onglets verticaux, lancée en 2005 ; « New Xbox Experience » avec ses tuiles vertes pomme et son avatar apparent, utilisée à partir de 2008 ; et « Metro », déployée en 2011 avec un look approchant l’interface Modern UI de Windows 8.
Cette démonstration, qui n’est pas (encore ?) accessible au public, fonctionne directement via un navigateur web et fleure bon la nostalgie. Relayée par Asha Sharma, cette dernière toutefois pourrait augurer d’un projet d’émulation plus ambitieux.
Des observateurs attentifs, comme Kirby0Louise, sur X, ont en effet remarqué que la barre d’adresse du navigateur affiche « localhost:5173/play/FFFE07D1?dash=blades ». Une adresse qui comprend donc la mention « FFFE07D1 ». Or, cette dernière correspond à l’identifiant de titre (Title ID) attribué au tableau de bord de la Xbox 360. Le port 5173, quant à lui, est généralement associé au serveur de développement web Vite.
Vers une émulation officielle de la Xbox 360 sur navigateur ?
Cet indice pourrait (notez bien le conditionnel) suggérer que Microsoft exécute réellement le logiciel Xbox 360 via un émulateur (potentiellement avec son propre moteur Fission), dans ce navigateur… Plutôt que de se contenter de recréer de façon artificielle ces différents tableaux de bord.
Reste maintenant à savoir ce qui pourrait se cacher derrière ce projet, si Microsoft réfléchirait, pour une raison ou une autre, à émuler son ancienne Xbox 360 et éventuellement ses jeux dans les navigateurs. On sait que le moteur Fission est déjà employé à titre officiel pour l’émulation des jeux de la génération Xbox 360, donc le doute est permis. D’autant que Microsoft mise désormais sur une fonctionnalité Disc to Digital qui pourrait éventuellement être employée dans ce contexte.
Notons toutefois que la division Xbox Labs a été spécifiquement créée pour travailler sur les technologies logicielles expérimentales, sur la recompilation de jeux, les applications basées sur navigateur ou encore l’exécution de jeux existants sur du matériel pour lequel ils n’avaient pas été initialement conçus. L’aperçu partagé cette semaine s’inscrit donc pleinement dans ses missions… Sans que l’on sache à ce stade ce qu’il faut précisément en penser, ou en attendre.