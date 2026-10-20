Comme le rapporte 9to5Google, Spotify déploie une nouvelle procédure destinée à vérifier que les membres d’un abonnement Premium Famille résident bien avec le propriétaire du compte.

Le fonctionnement est détaillé dans la documentation officielle française de Spotify. Lorsqu’un membre reçoit une demande de vérification, le gestionnaire doit ouvrir l’application Spotify sur son téléphone, accéder à la rubrique « Votre abonnement Premium », puis sélectionner « Gérer » pour afficher un QR code.

Le membre invité doit ensuite scanner ce code avec son propre smartphone. Les deux personnes sont censées se trouver au même endroit pour effectuer la manipulation.

Spotify précise que le QR code change toutes les quelques secondes, ce qui complique l’utilisation d’une simple capture d’écran envoyée à distance. La vérification s’effectue exclusivement depuis l'application mobile.

Et mieux vaut ne pas laisser traîner la notification. Les membres disposent de sept jours pour effectuer le contrôle. En cas d’échec, ils risquent de perdre leur accès Premium et de revenir à l’offre gratuite. Ils ne pourront pas non plus rejoindre un autre abonnement Famille ou Duo pendant douze mois. Spotify permet toutefois de retrouver le même abonnement partagé, sous réserve de remplir les conditions requises, ou de souscrire une offre individuelle.