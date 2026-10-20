Spotify renforce la vérification des abonnements Premium Famille avec un QR code à scanner en présence du gestionnaire. Une procédure qui pourrait compliquer le partage entre plusieurs foyers, avec des conséquences importantes pour ceux qui ne respectent pas le délai imposé.
Partager son abonnement Spotify avec cinq proches, c’est pratique pour réduire la facture. Encore faut-il vivre sous le même toit, une condition que la plateforme impose depuis longtemps, mais dont la vérification reposait principalement sur une adresse postale. Spotify semble désormais décidé à aller plus loin. Certains utilisateurs doivent confirmer leur présence physique auprès du titulaire de l’abonnement en scannant un QR code sur son téléphone. Une manipulation assez simple en apparence, mais qui pourrait compliquer les arrangements entre amis ou membres d’une famille vivant à plusieurs adresses.
Un QR code à scanner en personne pour conserver son abonnement
Comme le rapporte 9to5Google, Spotify déploie une nouvelle procédure destinée à vérifier que les membres d’un abonnement Premium Famille résident bien avec le propriétaire du compte.
Le fonctionnement est détaillé dans la documentation officielle française de Spotify. Lorsqu’un membre reçoit une demande de vérification, le gestionnaire doit ouvrir l’application Spotify sur son téléphone, accéder à la rubrique « Votre abonnement Premium », puis sélectionner « Gérer » pour afficher un QR code.
Le membre invité doit ensuite scanner ce code avec son propre smartphone. Les deux personnes sont censées se trouver au même endroit pour effectuer la manipulation.
Spotify précise que le QR code change toutes les quelques secondes, ce qui complique l’utilisation d’une simple capture d’écran envoyée à distance. La vérification s’effectue exclusivement depuis l'application mobile.
Et mieux vaut ne pas laisser traîner la notification. Les membres disposent de sept jours pour effectuer le contrôle. En cas d’échec, ils risquent de perdre leur accès Premium et de revenir à l’offre gratuite. Ils ne pourront pas non plus rejoindre un autre abonnement Famille ou Duo pendant douze mois. Spotify permet toutefois de retrouver le même abonnement partagé, sous réserve de remplir les conditions requises, ou de souscrire une offre individuelle.
Spotify serre la vis sur une règle qui existe depuis longtemps
Cette nouvelle vérification ne change pas les conditions de Premium Famille. L’offre reste réservée à six personnes maximum vivant à la même adresse, chacune disposant de son propre compte.
Jusqu'ici, Spotify vérifiait principalement le domicile déclaré lors de l’inscription ou lorsqu’une nouvelle confirmation était nécessaire. Une procédure que nous évoquions déjà dans notre guide consacré au partage des abonnements, et qui reposait largement sur la bonne foi des utilisateurs.
Avec le QR code dynamique, la plateforme cherche désormais à rendre les contrôles plus contraignants. Cela ne garantit pas pour autant qu’elle puisse établir durablement que deux personnes vivent ensemble : une vérification ponctuelle confirme surtout leur présence au même endroit à un instant donné.
Se pose enfin la question de la disponibilité. La procédure figure déjà dans l’assistance française de Spotify, mais le service ne précise ni les pays concernés par son déploiement actuel, ni le nombre d’abonnés qui recevront cette demande. Rien ne permet donc d’affirmer que tous les comptes Premium Famille français sont déjà soumis à ce contrôle.
Pour les familles qui partagent réellement le même logement, la nouveauté devrait se résumer à quelques manipulations supplémentaires. Pour ceux qui ont pris l’habitude de répartir le prix de l’abonnement entre plusieurs adresses, en revanche, il pourrait devenir plus difficile de conserver leurs habitudes.