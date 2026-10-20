Apple rachète Samplab, l'app d'édition audio dopée à l'IA

Apple a repris en juin une partie des actifs de Samplab, une start-up suisse spécialisée dans l'édition audio par IA, et propose un poste à une partie de ses salariés. L'accord n'a été rendu public que lundi, via la liste des acquisitions de la Commission européenne.
Samplab proposait une application et des plug-ins pour retoucher un morceau note par note. Son service a fermé mi-septembre et son site redirige désormais vers Apple.com.
Samplab transformait un fichier audio en partition modifiable
Dans son avis, la Commission indique qu'Apple reprend, par l'intermédiaire d'une filiale, une partie des actifs de Samplab GmbH et propose un emploi à une partie de ses salariés. L'accord date du 17 juin. Samplab, fondée à Zurich en 2020 par Manuel Fritsche et Gian-Marco Hutter, compterait dix employés au maximum, et peut-être seulement ses deux fondateurs d'après LinkedIn. La start-up avait annoncé sa fermeture fin juin et prévoyait de rembourser le solde des abonnements annuels. C'est le DMA qui force APple a rendre cet accord public. L'entreprise est classée contrôleur d'accès (gatekeeper) et doit informer Bruxelles de ses opérations touchant aux services de plateforme, aux services numériques ou à la collecte de données.
Concrètement, Samplab convertissait un enregistrement audio en MIDI. Ce format ne contient pas le son, mais une sorte de partition numérique. Il indique quelles notes sont jouées, à quel moment et pendant combien de temps. Une fois l'audio converti, il est possible de modifier une note ou un accord sans réenregistrer. L'outil détectait les accords, calait le tempo et la tonalité de plusieurs échantillons pour obtenir un ensemble harmonieux, et séparait les "stems", c'est-à-dire les pistes d'un morceau (voix, guitare, batterie par exemple). Il permettait aussi de retoucher des notes dans un audio polyphonique, où plusieurs notes sonnent en même temps, sans toucher au timbre.
Apple n'a pas commenté l'opération. La firme de Cupertino pourrait intégrer la technologies dans ses applications, qu'il s'agisse de Logic Pro, GaraBand, ou Final Cut Pro. Souligons que les plug-ins de Samplab fonctionnaient déjà avec Logic Pro.
Cet accord arrive une semaine après celui de Huxe, une start-up fondée par d'anciens ingénieurs de NotebookLM, spécialisée dans les briefings audio et les contenus de type podcast générés par IA. Nous rapportions en janvier qu'Apple avait déboursé près de 2 milliards de dollars pour s'offrir Q.ai, une jeune pousse israélienne dont l'IA interprète les micro-mouvements du visage. Pour Samplab, le texte publié ne mentionne aucun montant.