Apple rachète Samplab, l'app d'édition audio dopée à l'IA

Concrètement, Samplab convertissait un enregistrement audio en MIDI. Ce format ne contient pas le son, mais une sorte de partition numérique. Il indique quelles notes sont jouées, à quel moment et pendant combien de temps. Une fois l'audio converti, il est possible de modifier une note ou un accord sans réenregistrer. L'outil détectait les accords, calait le tempo et la tonalité de plusieurs échantillons pour obtenir un ensemble harmonieux, et séparait les "stems", c'est-à-dire les pistes d'un morceau (voix, guitare, batterie par exemple). Il permettait aussi de retoucher des notes dans un audio polyphonique, où plusieurs notes sonnent en même temps, sans toucher au timbre.