En juillet, Toyota a vendu 114 747 véhicules en Chine, soit 24,3 % de moins qu’un an plus tôt, selon les chiffres mensuels du constructeur. Les automobilistes chinois boudent ses modèles à essence et hybrides depuis la hausse des prix du carburant, et Electrek rapporte un septième mois de baisse consécutif. Akio Toyoda, président du conseil d’administration, avait prévenu en juillet sur la chaîne publique NHK que le groupe devait s’adapter à la concurrence et aux technologies chinoises, faute de quoi « elle ne peut pas survivre ».

La future Corolla sera la première à utiliser la nouvelle plateforme multi-énergie de Toyota, compatible avec plusieurs types de motorisation et utilisée sur certains modèles Lexus. Avec cette base unique, FAW Toyota gagnera en souplesse dans un marché chinois au ralenti, explique Nikkei Asia. Concrètement, l’usine pourra produire plus d’électriques ou plus d’hybrides au gré des commandes, sans changer de modèle.

Toyota n’a encore rien publié sur la batterie de sa Corolla électrique. Il faudra donc se contenter de ce que dit Electrek, qui l’attend avec un ou deux moteurs et une autonomie d’au moins 250 miles, environ 400 km. Les ingénieurs de Toyota ont confié à Car and Driver que la version hybride associera un nouveau quatre-cylindres 1,5 litre à un moteur électrique, pour environ 134 chevaux et un rendement estimé de 10 à 20 % supérieur à celui de l’actuelle Corolla. Aux États-Unis, le magazine estime le prix de l’électrique autour de 30 000 dollars, contre 27 000 dollars environ pour l’hybride, et la présentation officielle de la nouvelle génération est attendue en 2027.