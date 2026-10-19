Soixante ans après la première Corolla, Toyota prépare une version 100 % électrique de sa compacte vedette et la fera d’abord construire en Chine. Sa coentreprise FAW Toyota assemblera dès 2028 une treizième génération déclinée en plusieurs motorisations, sur une base technique commune.
Toyota a vendu plus de 57 millions de Corolla depuis 1966, nous apprend notre confrère Electrek et aucune n’a jamais roulé sans moteur thermique. Fin octobre 2025, au Japan Mobility Show de Tokyo, le constructeur avait dévoilé un concept très anguleux de la future génération, avec la promesse d’une déclinaison électrique à côté des versions hybrides. D’après Nikkei Asia, sa production démarrera en 2028 chez FAW Toyota, la coentreprise formée avec le groupe public chinois FAW. Toyota lancera donc sa première Corolla électrique sur un marché où ses ventes baissent mois après mois, à des milliers de kilomètres des usines qui fournissent les Corolla vendues en France.
Une plateforme multi-énergie pour reconquérir la Chine
En juillet, Toyota a vendu 114 747 véhicules en Chine, soit 24,3 % de moins qu’un an plus tôt, selon les chiffres mensuels du constructeur. Les automobilistes chinois boudent ses modèles à essence et hybrides depuis la hausse des prix du carburant, et Electrek rapporte un septième mois de baisse consécutif. Akio Toyoda, président du conseil d’administration, avait prévenu en juillet sur la chaîne publique NHK que le groupe devait s’adapter à la concurrence et aux technologies chinoises, faute de quoi « elle ne peut pas survivre ».
La future Corolla sera la première à utiliser la nouvelle plateforme multi-énergie de Toyota, compatible avec plusieurs types de motorisation et utilisée sur certains modèles Lexus. Avec cette base unique, FAW Toyota gagnera en souplesse dans un marché chinois au ralenti, explique Nikkei Asia. Concrètement, l’usine pourra produire plus d’électriques ou plus d’hybrides au gré des commandes, sans changer de modèle.
Toyota n’a encore rien publié sur la batterie de sa Corolla électrique. Il faudra donc se contenter de ce que dit Electrek, qui l’attend avec un ou deux moteurs et une autonomie d’au moins 250 miles, environ 400 km. Les ingénieurs de Toyota ont confié à Car and Driver que la version hybride associera un nouveau quatre-cylindres 1,5 litre à un moteur électrique, pour environ 134 chevaux et un rendement estimé de 10 à 20 % supérieur à celui de l’actuelle Corolla. Aux États-Unis, le magazine estime le prix de l’électrique autour de 30 000 dollars, contre 27 000 dollars environ pour l’hybride, et la présentation officielle de la nouvelle génération est attendue en 2027.
Les Corolla vendues en France sortent d’usines anglaise et turque
En Europe, Toyota assemble la Corolla à Burnaston, au Royaume-Uni, et à Sakarya, en Turquie. L’usine turque, la plus grosse du groupe sur le continent avec une capacité de 280 000 véhicules par an, expédie la majorité de sa production vers les pays européens, d’après l’association des constructeurs turcs. Nikkei Asia ne dit rien d’une exportation de la Corolla chinoise vers l’Europe.
« La Terre est vaste, et le monde est divers. Les routes diffèrent, tout comme les réalités énergétiques », avait lancé Koji Sato à Tokyo lors de la présentation du concept. Alors P.-D.G du groupe, il a été remplacé en avril par Kenta Kon. En Europe, Toyota défend cette stratégie jusque devant la Commission européenne. Le constructeur réclame une catégorie VEEF, réservée aux voitures thermiques qui roulent exclusivement aux carburants renouvelables, et teste depuis juillet en Espagne une vingtaine de voitures de série alimentées à l’essence 100 % renouvelable.
Toyota paierait d’ailleurs cher l’importation d’une Corolla fabriquée en Chine. Bruxelles et Pékin ont conclu ce mois-ci un accord pour plafonner à 350 000 véhicules par an les importations d’hybrides chinoises. Sur les électriques fabriquées en Chine, l’Union européenne applique depuis octobre 2024 une surtaxe de 35,3 % au maximum, en plus des 10 % de droits habituels. Pour l’heure, Toyota n’a programmé sa Corolla électrique que dans les usines de FAW Toyota, à partir de 2028.