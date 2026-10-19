Côté matériel, Offlined demande au minimum 8 Go de RAM, mais 16 Go sont recommandés pour profiter plus confortablement de l'IA locale. Les performances dépendent naturellement du processeur et du modèle choisi ; une carte graphique dédiée n'est cependant pas obligatoire.



Quelques réserves méritent enfin d'être soulignées. Offlined est gratuit pour un usage personnel ou éducatif, mais n'est pas un logiciel open source au sens strict : son code est consultable sur GitHub, tandis que sa licence soumet notamment les modifications et les utilisations commerciales à l'autorisation des auteurs. Le programme Windows n'est pas non plus signé numériquement, ce qui peut déclencher une alerte Microsoft SmartScreen. Pour une première découverte, mieux vaut privilégier une machine virtuelle ou Windows Sandbox, sans y importer immédiatement de données personnelles, plutôt que désactiver les protections du système.



Offlined reste un projet jeune, dont la fiabilité et les performances demandent encore à être éprouvées. Mais son approche mérite l'attention. À l'heure où nos logiciels, nos documents et nos assistants IA dépendent toujours davantage de services distants, il rappelle qu'une partie de notre vie numérique peut encore tenir dans un ordinateur, voire sur un simple disque externe.



Pour découvrir Offlined et télécharger sa dernière version, rendez-vous sur son site officiel ou sa page sur GitHub.