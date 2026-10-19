Une encyclopédie, un assistant IA, des cartes et des outils personnels réunis sur un ordinateur, sans connexion permanente ni compte utilisateur. Avec sa nouvelle version 2.0, Offlined défend une autre manière d'utiliser l'informatique, loin de la dépendance aux services cloud.
Difficile aujourd'hui de se passer d'Internet, tant les services en ligne occupent une place centrale dans nos usages numériques. Même les assistants IA, devenus des outils du quotidien pour certains, reposent le plus souvent sur des serveurs distants. Avec Offlined, deux développeurs, Álvaro Cuadrado Chulvi et Eric Uguet, proposent de prendre le problème à l'envers : pourquoi ne pas conserver nos connaissances, nos outils et nos données directement sur notre ordinateur ?
Disponible sur Windows 10 et 11, leur logiciel vient de franchir une nouvelle étape avec sa version 2.0, lancée mi-octobre et déjà suivie de plusieurs correctifs, dont la version 2.0.2 du 18 octobre. Son ambition est de constituer un environnement numérique autonome, utilisable sans aucune connexion à Internet.
Wikipédia, des cartes et une IA pour apprendre sans connexion
Le cœur d'Offlined repose sur une bibliothèque de connaissances consultable localement. Wikipédia, mais aussi Wiktionary, Wikivoyage, Wikiquote et WikiMed peuvent être téléchargés dans différentes langues, dont le français. Le logiciel s'appuie sur les archives ZIM, dont Kiwix se sert aussi pour rendre ces contenus accessibles sans connexion.
Offlined intègre un assistant IA reposant sur llama.cpp, capable de répondre à des questions en s'appuyant sur les ressources téléchargées et de citer les articles utilisés. Autre nouveauté de la version 2.0.1 : la possibilité de connecter un serveur IA local déjà installé, notamment avec Ollama, LM Studio ou LocalAI. Le modèle peut ainsi fonctionner sur une autre machine du réseau domestique, par exemple un PC plus puissant, tout en conservant les échanges en local.
Le logiciel propose aussi Michael Encartha, un assistant pédagogique dont le nom rappelle celui de l'ancienne encyclopédie Encarta. Il peut expliquer un article, générer des quiz ou interroger l'utilisateur pour vérifier ses connaissances. Une approche intéressante pour transformer une simple consultation documentaire en véritable séance d'apprentissage, même si la pertinence des explications produites par l'IA reste à vérifier.
L'environnement comprend enfin des cartes géographiques, une carte du ciel et plusieurs outils éducatifs. Autant de ressources que l'utilisateur peut préparer à l'avance pour les consulter ensuite sans réseau.
Un espace personnel portable, mais pas sans contraintes
Au-delà de la recherche documentaire, Offlined entend devenir un véritable espace personnel. Il rassemble un calendrier, des contacts, des outils de prise de notes, une bibliothèque multimédia et un coffre chiffré pour conserver des informations sensibles. Il permet aussi de récupérer des données provenant d'autres services, notamment des courriels au format MBOX ou PST, des contacts VCF et des calendriers ICS. Depuis la version 2.0.1, plusieurs membres d'un foyer peuvent utiliser des profils distincts pour conserver leurs propres informations et conversations avec l'IA.
L'un de ses principaux atouts est son fonctionnement portable. Le programme peut être lancé depuis un SSD externe ou une clé USB, sans installation Windows traditionnelle. Il faut toutefois prévoir de la place : les développeurs évoquent environ 12 Go pour le modèle IA gpt-oss proposé, tandis qu'une édition de Wikipédia avec images peut peser de 20 à 80 Go selon la langue. Les cartes du monde entier représentent, à elles seules, environ 120 Go. Heureusement, chacun reste libre de télécharger uniquement les ressources qui l'intéressent.
Côté matériel, Offlined demande au minimum 8 Go de RAM, mais 16 Go sont recommandés pour profiter plus confortablement de l'IA locale. Les performances dépendent naturellement du processeur et du modèle choisi ; une carte graphique dédiée n'est cependant pas obligatoire.
Quelques réserves méritent enfin d'être soulignées. Offlined est gratuit pour un usage personnel ou éducatif, mais n'est pas un logiciel open source au sens strict : son code est consultable sur GitHub, tandis que sa licence soumet notamment les modifications et les utilisations commerciales à l'autorisation des auteurs. Le programme Windows n'est pas non plus signé numériquement, ce qui peut déclencher une alerte Microsoft SmartScreen. Pour une première découverte, mieux vaut privilégier une machine virtuelle ou Windows Sandbox, sans y importer immédiatement de données personnelles, plutôt que désactiver les protections du système.
Offlined reste un projet jeune, dont la fiabilité et les performances demandent encore à être éprouvées. Mais son approche mérite l'attention. À l'heure où nos logiciels, nos documents et nos assistants IA dépendent toujours davantage de services distants, il rappelle qu'une partie de notre vie numérique peut encore tenir dans un ordinateur, voire sur un simple disque externe.
Pour découvrir Offlined et télécharger sa dernière version, rendez-vous sur son site officiel ou sa page sur GitHub.