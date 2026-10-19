L’opération se fait en deux temps. Le 18 septembre, avant la faillite, Character.AI a signé un premier accord avec Disney. Cette dernière s’est engagé à faire une offre d’emploi à au moins 60 salariés, dont le directeur général Karandeep Anand, devenu directeur technique de Disney. La “vaste majorité” des équipes aurait accepté. TechCrunch estime leur rémunération à 60 millions de dollars par an, Bloomberg à 180 millions sur trois ans, avec 30 millions de primes de rétention en plus. Un contrat de transition, signé le même jour, les laisse aider Character.AI à faire tourner la plateforme jusqu’à cinq mois. Si un autre acheteur l’emporte, il pourra proposer un poste à 80% d’entre eux.