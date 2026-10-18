Les taux de disponibilité des bornes de recharge électrique n'ont pas été bons en septembre 2026, d'après les chiffres dont Automobile Propre se fait l'écho. Il était pour le DC, jusqu'à 150 kWh, de 85,2% ; de 89,9% pour l'AC ; et de 88,3% pour les plus puissantes.

En comparaison, en septembre 2025, ces taux de disponibilité étaient respectivement de 92,2%, de 92,0% et de 95,7%. Autant dire qu'il y a clairement un net recul en une seule année.