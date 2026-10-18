Le moment actuel est clairement celui des voitures électriques, dont les ventes s'envolent. Malheureusement, les infrastructures suivent mal en France.
Avec la crise au Moyen-Orient qui dure depuis le début de l'année, on voit les ventes des voitures électriques croître très fortement au niveau de l'Union européenne, et de la France - avec plus de 40% de véhicules vendus dans le pays le mois dernier qui ont été des voitures électriques. Mais il va falloir soigner nos infrastructures pour accompagner le mouvement, vu les derniers chiffres que l'on vient d'obtenir.
Sur un an, le taux de disponiblité des bornes de recharge chute
Les taux de disponibilité des bornes de recharge électrique n'ont pas été bons en septembre 2026, d'après les chiffres dont Automobile Propre se fait l'écho. Il était pour le DC, jusqu'à 150 kWh, de 85,2% ; de 89,9% pour l'AC ; et de 88,3% pour les plus puissantes.
En comparaison, en septembre 2025, ces taux de disponibilité étaient respectivement de 92,2%, de 92,0% et de 95,7%. Autant dire qu'il y a clairement un net recul en une seule année.
Les autorités vont devoir sévir contre les vols de câbles
Et le mauvais constat ne s'arrête pas là. Les points de recharge indisponibles plus de 7 jours consécutifs ont ainsi représenté une part élevée, de 9%. Enfin, il y a un an, 69% des points de recharge étaient disponibles 99% du temps, contre 63% pour le mois de septembre dernier.
L'une des principales causes de cette chute tient à la multiplication des vols de câbles, qui sont arrachés violemment par les délinquants, et mettent en panne les stations. Pour rappel, en France, on dénombre tout simplement 6 vols de cuivre par jour, un chiffre astronomique, qui est un véritable handicap. Alors, les premières condamnations qui commencent à tomber vont-elles permettre d'endiguer le problème ?