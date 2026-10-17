Foire aux questions

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Qu’est-ce que la redondance dans le cloud, et pourquoi peut-elle ne pas suffire lors d’une panne majeure ?

La redondance désigne le fait de dupliquer des composants (serveurs, stockage, réseau) pour continuer à fonctionner malgré une défaillance. Dans la pratique, elle couvre surtout des pannes « locales » (machine en panne, rack, parfois un bâtiment), mais elle peut rester inefficace si plusieurs services critiques partagent la même dépendance (stockage, sauvegardes, contrôle d’accès, DNS interne). Une application peut donc avoir des serveurs de secours tout en restant bloquée si les données ou les mécanismes de restauration sont indisponibles au même endroit. Pour être robuste, il faut vérifier ce que la redondance inclut réellement (zone, région, site) et quels scénarios extrêmes elle ne couvre pas.

Quelle différence entre une sauvegarde (backup) et une réplication de données, et pourquoi ce choix change tout en cas de catastrophe ?

La réplication copie les données en continu (ou quasi) vers un autre système pour assurer la continuité de service, avec un objectif de reprise rapide. Une sauvegarde est une copie « point dans le temps », pensée pour restaurer après suppression, corruption ou incident, souvent avec des versions historiques. La réplication peut propager une erreur (chiffrement par ransomware, suppression accidentelle) si elle n’est pas couplée à des snapshots/versions immuables. Les sauvegardes, elles, peuvent être inutilisables si elles sont stockées dans la même infrastructure touchée ou si l’accès/les clés ne sont plus disponibles. Les architectures sérieuses combinent réplication multi-site et backups testés, isolés et réellement restaurables.

Que mesure exactement une chute de trafic observée par Cloudflare, et pourquoi cela ne prouve pas la disparition des bots russes ?

Une mesure de Cloudflare reflète le trafic qui transite vers son réseau depuis des sources identifiées (par exemple Yandex Search ou Yandex Cloud), pas l’ensemble d’Internet. Si une plateforme tombe, son trafic peut s’effondrer sans que les acteurs automatisés disparaissent : ils peuvent simplement se déplacer vers d’autres hébergeurs ou d’autres plages IP. En outre, une partie du trafic de Yandex Search correspond à des crawlers légitimes (robots d’indexation) dont l’arrêt n’indique pas une baisse d’activités malveillantes. Pour attribuer un déplacement de bots, on regarde des marqueurs techniques stables (empreintes TLS comme JA4, en-têtes HTTP, chemins de requête), qui peuvent réapparaître ailleurs même quand l’infrastructure d’origine est hors service.