Donald Trump fait tout pour attirer les géants des semi-conducteurs sur le territoire américain. Mais avec SK Hynix, il va devoir faire des efforts sur sa guerre avec la Chine.
L'administration actuelle à Washington veut que les géants des semi-conducteurs conduisent beaucoup plus aux États-Unis. Sont concernés évidemment TSMC, mais aussi les Sud-Coréens Samsung et SK Hynix. Le premier continue ainsi d'injecter des milliards de dollars sur le territoire américain, quand le second pose ses conditions pour suivre une trajectoire similaire !
Si Donald Trump veut plus de production SK Hynix aux USA, il faudra l'autoriser à travailler en Chine
SK Hynix va devoir produire plus aux États-Unis ? Eh bien, ça sera donnant-donnant selon une nouvelle information de Reuters. En effet, le géant sud-coréen des composants mémoires veut que Washington fasse un effort.
Plus exactement, le groupe veut que Washington l'autorise à exporter plus d'équipements de production de puces américains en Chine. Car SK Hynix veut augmenter sa production globale, et ça passera par son usine située à Dalian (dans le Nord de la Chine, à proximité de la péninsulte coréenne).
L'administration Trump avait retiré l'an dernier les autorisations de Samsung et SK Hynix relatives à la production en Chine
La filiale américaine SK Hynix, Solidigm, compte de l'espace inoccupé sur ce site de Dalian, spécialisé dans la mémoire NAND - une espace qu'elle veut mettre à profit dorénavant, vu l'explosion de la demande. Mais le site de Dalian utilise des équipements de productions américains venant notamment de Lam Research, Applied Materials et KLA. D'où la nécessité d'obtenir une autorisation de Washington.
SK Hynix (tout comme Samsung) bénéficiait jusqu'à l'année dernière d'autorisations lui permettant d'importer ces équipements américains sur ces sites de production chinois. Des autorisations révoquées en 2025 par le département du Commerce, qui avait qualifié ces autorisations de « faille juridique de l'ère Biden ». Reste à voir si l'exécutif américain acceptera cette demande, alors que le découplage USA/Chine devient toujours plus important.