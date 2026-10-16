SK Hynix va devoir produire plus aux États-Unis ? Eh bien, ça sera donnant-donnant selon une nouvelle information de Reuters. En effet, le géant sud-coréen des composants mémoires veut que Washington fasse un effort.

Plus exactement, le groupe veut que Washington l'autorise à exporter plus d'équipements de production de puces américains en Chine. Car SK Hynix veut augmenter sa production globale, et ça passera par son usine située à Dalian (dans le Nord de la Chine, à proximité de la péninsulte coréenne).