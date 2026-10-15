Hizbartech a mis en ligne Ball Bounce quatre jours après le déploiement par Google de son parcours avancé pour installer des applications hors Play Store. Google n’a rien trouvé à redire à ce jeu de balle sans prétention. Son développeur a remplacé le 30 septembre le nom et l’icône du jeu par ceux de Chrome, lors d’une simple mise à jour, et a recopié mot pour mot la description de la fiche officielle, d’après les captures d’écran examinées par PiunikaWeb. Le nom de package de l’application était encore com.ballbounce.Hizbartech.

Si Google a laissé passer ce faux Chrome, c’est d’abord parce que Hizbartech a soumis un jeu inoffensif et n’a modifié la fiche qu’après sa validation. Sur son blog consacré à la sécurité, Google affirme mener plus de 10 000 vérifications sur chaque application publiée, et continuer à « contrôler et recontrôler les applications après leur publication ». Dans ses règles contre l’usurpation d’identité, l’entreprise interdit aussi les applications « qui trompent les utilisateurs en usurpant l’identité » d’une société ou d’une autre application. Elle a malgré tout gardé la fiche en ligne pendant deux semaines, et ne l’a retirée qu’après les signalements d’internautes et un premier article de presse.

Quelques curieux ont installé les 42 Mo de l’application pour voir ce qu’elle contenait, et n’ont trouvé aucun navigateur. « Ils n’ont même pas copié Chromium ni ajouté le moindre traqueur ou voleur d’informations, ils ont juste mis une appli de contacts bizarre avec une tonne d’avatars IA », a raconté l’un d’eux sur Reddit. Un autre internaute a évoqué une messagerie aux réponses préenregistrées.