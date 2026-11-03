Business Starter : pour les indépendants. Pour 5,44 € par mois pendant six mois, on obtient l’essentiel : une adresse e-mail professionnelle, les outils collaboratifs (Drive, Docs, Sheets, Slides, Meet, Agenda), 30 Go de stockage par utilisateur et Gemini dans Gmail pour résumer un long fil de discussion ou rédiger une réponse. C’est la formule idéale pour professionnaliser son activité sans se ruiner.

Business Standard : le meilleur rapport qualité-prix. C’est la formule que l’on recommande au plus grand nombre. Le stockage passe à 2 To par utilisateur, et Gemini s’étend à Docs, Sheets, Slides, Drive et Meet, avec notamment la prise de notes automatique en réunion (« Take notes for me »). C’est aussi la formule sur laquelle la remise pèse le plus lourd pour une petite équipe.

Business Plus : pour les structures plus exigeantes. Avec 5 To par utilisateur et des fonctions de sécurité et d’administration plus avancées, elle s’adresse aux entreprises qui manipulent de gros volumes de fichiers ou qui doivent encadrer plus finement l’accès aux données.

Quelle que soit la formule, Google rappelle que « Vos données vous appartiennent » : les contenus stockés dans Workspace ne sont pas exploités à des fins publicitaires et ne servent pas à entraîner les modèles de fondation publics de Gemini.