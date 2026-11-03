Bonne nouvelle pour les indépendants et les petites entreprises : à l’occasion du Black Friday, Google Workspace baisse ses prix de 20 % pendant six mois pour les nouveaux clients, après 14 jours d’essai gratuit. Business Standard passe ainsi de 13,60 € à 10,88 € par mois et par utilisateur, soit 16,32 € économisés sur la période.
Si vous comptiez passer à une suite professionnelle, c’est le bon moment. Jusqu’à la fin de l’offre, les trois formules Business de Google Workspace (Starter, Standard et Plus) profitent d’une remise de 20 % sur les six premiers mois d’abonnement. Pas de code promo à saisir : la réduction s’applique automatiquement à l’issue des 14 jours d’essai gratuit.
Selon la formule choisie, l’économie va de 8,16 € à 25,32 € par utilisateur sur six mois. Pour une équipe de cinq personnes en Business Standard, cela représente 81,60 € d’économie.
Les points forts de Google Workspace :
- Une adresse e-mail professionnelle à votre nom de domaine.
- Jusqu’à 5 To de stockage par utilisateur dans Google Drive.
- Gemini intégré à Gmail, et à toute la suite à partir de Business Standard.
Combien coûte Google Workspace pendant le Black Friday ?
Voici le détail des prix, hors taxes, par utilisateur et par mois :
|Formule
|Prix habituel
|Prix Black Friday (6 mois)
|Économie sur 6 mois
|Business Starter
|6,80€
|5,44€
|8,16€
|Business Standard
|13,60€
|10,88€
|16,32€
|Business Plus
|21,10€
|16,88€
|25,32€
À l’issue des six mois, l’abonnement repasse au tarif habituel de la formule choisie.
Quelle formule choisir ?
Business Starter : pour les indépendants. Pour 5,44 € par mois pendant six mois, on obtient l’essentiel : une adresse e-mail professionnelle, les outils collaboratifs (Drive, Docs, Sheets, Slides, Meet, Agenda), 30 Go de stockage par utilisateur et Gemini dans Gmail pour résumer un long fil de discussion ou rédiger une réponse. C’est la formule idéale pour professionnaliser son activité sans se ruiner.
Business Standard : le meilleur rapport qualité-prix. C’est la formule que l’on recommande au plus grand nombre. Le stockage passe à 2 To par utilisateur, et Gemini s’étend à Docs, Sheets, Slides, Drive et Meet, avec notamment la prise de notes automatique en réunion (« Take notes for me »). C’est aussi la formule sur laquelle la remise pèse le plus lourd pour une petite équipe.
Business Plus : pour les structures plus exigeantes. Avec 5 To par utilisateur et des fonctions de sécurité et d’administration plus avancées, elle s’adresse aux entreprises qui manipulent de gros volumes de fichiers ou qui doivent encadrer plus finement l’accès aux données.
Quelle que soit la formule, Google rappelle que « Vos données vous appartiennent » : les contenus stockés dans Workspace ne sont pas exploités à des fins publicitaires et ne servent pas à entraîner les modèles de fondation publics de Gemini.
L’avis de Clubic sur Google Workspace
Google Workspace a obtenu la note de 8/10 dans le test de la rédaction de Clubic. Une suite complète, bien pensée pour travailler à plusieurs, dont les applications fonctionnent parfaitement ensemble.
Seul bémol : les fonctions les plus avancées, notamment côté IA, sont réservées aux formules supérieures. C’est justement là que la remise du Black Friday devient intéressante.
Comment profiter de l’offre ?
- Choisissez votre formule (Business Starter, Standard ou Plus) et lancez l’essai gratuit de 14 jours. Toutes les fonctionnalités de la formule sont accessibles pendant l’essai.
- À la fin de l’essai, la réduction de 20 % s’applique automatiquement sur les six premiers mois, sans code promo.
- Après six mois, l’abonnement se poursuit au tarif habituel.
Offre réservée aux nouveaux clients Google Workspace. Conditions applicables. Voir ici. Les domaines éligibles ne doivent avoir bénéficié d’aucun abonnement payant ni d’aucun essai Google Workspace auparavant.