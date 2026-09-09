Cette fonctionnalité, introduite plus tôt cette année sur le Galaxy S26 Ultra, repose sur des écrans OLED équipés de la technologie Flex Magic Pixel, permettant de restreindre physiquement la visibilité de l’écran selon l'angle. Samsung semblerait prévoir d’intégrer cette technologie à ses modèles haut de gamme pour les différencier des versions standard et Plus. Des discussions seraient également en cours pour étendre cette solution à d’autres appareils, comme les ordinateurs portables, en commençant par d'autres smartphones.