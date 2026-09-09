Samsung a lancé la fonctionnalité Privacy Display avec le S26 Ultra. Cette fonction pourrait arriver sur plus de modèles dès la prochaine génération de smartphones S du constructeur coréen.
Selon certaines informations de nos confrères de ET News, les prochains smartphones haut de gamme Galaxy S27 Pro et S27 Ultra de Samsung pourraient bénéficier de la fonction Privacy Display. Pour rappel, il s'agit d'une technologie matérielle qui limite les angles de vision pour empêcher les regards indiscrets sur l’écran.
Une fonction réservée à la version Ultra sur le S26
Cette fonctionnalité, introduite plus tôt cette année sur le Galaxy S26 Ultra, repose sur des écrans OLED équipés de la technologie Flex Magic Pixel, permettant de restreindre physiquement la visibilité de l’écran selon l'angle. Samsung semblerait prévoir d’intégrer cette technologie à ses modèles haut de gamme pour les différencier des versions standard et Plus. Des discussions seraient également en cours pour étendre cette solution à d’autres appareils, comme les ordinateurs portables, en commençant par d'autres smartphones.
Cette annonce fait suite à des rumeurs antérieures évoquant l’arrivée du Privacy Display sur le Galaxy S27 Pro. Une autre information, plus ancienne, suggérait que toute la gamme S27 pourrait en être dotée, mais l'information donnée par nos confrères contredit cette hypothèse.
Un smartphone attendu au tournant
Par ailleurs, le Galaxy S27 Pro serait équipé d’un écran de 6,47 pouces, d’une batterie de 5 200 mAh, d’un capteur principal de 200 MP et d’un objectif 3x de 12 mégapixels.
Si cette fonctionnalité suscite de l’intérêt, certains utilisateurs du S26 Ultra ont signalé des problèmes d’éblouissement réduit et de fatigue oculaire lors de son utilisation. Il reste à voir si Samsung apportera des améliorations sur les futurs modèles, en espérant que le constructeur prenne en compte les remarques afin d'améliorer sa copie.
Pour l'heure, la gamme Galaxy S27 n'a pas encore été annoncée par Samsung, elle devrait être officialisée en début d'année 2027, si l'on en suit la calendrier habituel du fabricant.