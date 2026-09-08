Surfshark rachète une boite qui nettoie vos donnée personnelles de Google

Le groupe Surfshark annonce l'acquisition d'une participation majoritaire dans Optery, une société américaine qui aide les internautes à faire disparaître leurs informations personnelles des moteurs de recherche et des courtiers en données. Le groupe compte désormais cinq marques, avec également d'Incogni, Ironwall et HeyPolo, chacune gérée de façon indépendante.
Le groupe avait déjà élargi son catalogue avec des outils tournés vers la vie privée, de la géolocalisation encadrée par HeyPolo aux demandes de suppression automatisées d'Incogni. Optery se concentre sur le marché américain des courtiers en données.
Comment Optery traque et supprime vos données
Optery est née dans la baie de San Francisco et reste enregistrée dans le Delaware. Sa technologie brevetée repère les fiches personnelles publiées sur les moteurs de recherche, chez les courtiers en données ou sur les sites de recherche de personnes. Puis il est capable d'envoyer les demandes de suppression à la place de l'utilisateur. Le service combine des scripts automatisés, qui remplissent les formulaires et résolvent les captchas, à des agents humains qui prennent le relais quand la procédure se complique. Chaque suppression est illustrées par une capture d'écran avant et après intervention. Optery revendique une couverture de plus de 950 sites et s'appuie sur une certification SOC 2 Type II pour la gestion des données de ses clients.
Ironwall, HeyPolo... une architecture éclatée en marques indépendantes
Optery devient la seconde acquisition du groupe, après Ironwall en 2024, un service pensé pour les cadres dirigeants et les agents publics. Chaque marque, Incogni, Ironwall, HeyPolo et désormais Optery, garde ses équipes, ses clients et sa propre architecture technique, sans fusion des outils ni des données. Nous rapportions en mars 2026 le lancement de HeyPolo, une application de partage de position replaçant le contrôle du partage dans les mains de l'utilisateur. Optery se concentre sur les données déjà collectées et revendues par les courtiers, afin de les faire disparaître plutôt que d'en limiter la diffusion en amont.
- storage4500 serveurs
- language100 pays couverts
- lanConnexions simultanées illimitées
- moodGarantie de remboursement 30 jours
- thumb_upAvantage : idéal pour les foyers
Lancé en 2018, Surfshark est idéal pour les foyers disposant de nombreux appareils grâce à ses connexions simultanées illimitées. Il propose des applications compatibles avec les principales plateformes et intègre des fonctions adaptées à un usage courant. Son infrastructure évolue régulièrement pour maintenir une offre solide grand public.