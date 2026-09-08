Surfshark rachète une boite qui nettoie vos donnée personnelles de Google

Optery est née dans la baie de San Francisco et reste enregistrée dans le Delaware. Sa technologie brevetée repère les fiches personnelles publiées sur les moteurs de recherche, chez les courtiers en données ou sur les sites de recherche de personnes. Puis il est capable d'envoyer les demandes de suppression à la place de l'utilisateur. Le service combine des scripts automatisés, qui remplissent les formulaires et résolvent les captchas, à des agents humains qui prennent le relais quand la procédure se complique. Chaque suppression est illustrées par une capture d'écran avant et après intervention. Optery revendique une couverture de plus de 950 sites et s'appuie sur une certification SOC 2 Type II pour la gestion des données de ses clients.