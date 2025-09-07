Interview : Surfshark veut bousculer le marché français, sans offre gratuite

Si l'entreprise Surfshark est encore assez discrète sur le marché français, elle compte bien y faire son trou aux côtés des plus grands fournisseurs VPN. Vytautas Kaziukonis, PDG de Surfshark, revient sur la stratégie de l'entreprise.
Fondée en 2013, Surfshark est adossée à NordVPN, les deux entités prenant part au sein du même groupe. La jeune pousse revendique plus de 35 millions de téléchargements et a établi des serveurs dans une centaine de pays. En parallèle de cette croissance rapide, la société tente de se démarquer avec une panoplie de services pour constituer une véritable suite de sécurité.
Vous proposez déjà un VPN, un antivirus, un moteur de recherche ainsi qu’un service d’identité alternative. Envisagez-vous d’ajouter d’autres produits pour vous différencier des autres fournisseurs de VPN ?
Vytautas Kaziukonis : D’une certaine manière, nous sommes déjà assez différents de nombreux concurrents, puisque nous offrons plusieurs services uniques, comme Alternative ID, notre moteur de recherche ou encore Incogni, même si ce dernier fonctionne sous une autre marque. Nous avons également plusieurs projets en cours dont je ne peux pas encore parler en détail, mais qui devraient voir le jour dans un ou deux mois.
Le VPN reste important, mais il ne représente qu’une partie de notre vision. Depuis le premier jour, mon objectif a toujours été de proposer une véritable suite de sécurité globale, et pas seulement un VPN. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle nous nous appelons Surfshark, et non Surfshark VPN. Je cherche à bâtir quelque chose qui puisse perdurer sur 10, 20 ans et plus.
La fonctionnalité Alternative ID permet d’acheter des numéros virtuels américains afin de masquer sa véritable ligne téléphonique. Quand sera-t-il possible d’acheter des numéros français ?
Vytautas Kaziukonis : Pour ce service, nous dépendons de prestataires externes, et nous avons dû en changer récemment, ce qui explique ce délai. Cela dit, la France est devenue un marché très important pour nous, c’est pourquoi nous allons désormais accélérer le processus.
Vous avez récemment lancé Everlink, une technologie destinée à améliorer la continuité de service en cas de déconnexion. Prévoyez-vous de la rendre publique en open source ?
Vytautas Kaziukonis : Publier une solution en open source est toujours un dilemme. Cela a du sens lorsqu’elle peut réellement servir une communauté, plutôt qu’avantager nos concurrents. Everlink est une technologie robuste, directement intégrée à notre plateforme Nexus, qui est unique à Surfshark. Pour cette raison, je ne pense pas que nous la partagerons dans l’immédiat. En revanche, nous pourrions envisager d’ouvrir des outils plus modestes, comme notre service DNS.
Contrairement à certains concurrents, Surfshark communique peu sur la censure ou les lois liberticides discutées dans différents pays. Y a-t-il une raison particulière ?
Vytautas Kaziukonis : Nous travaillons de plus en plus avec des ONG et des organisations à but non lucratif. Nous soutenons, par exemple, des associations comme Access Now ou l’EFF. Nous sommes donc bien présents sur ce terrain. Cela dit, je préfère rester concentré sur notre mission : protéger les données et la sécurité des utilisateurs, plutôt que d’essayer d’influencer directement les gouvernements. Ce n’est pas un refus de parler de ces enjeux, mais il est difficile d’être crédible en voulant être partout à la fois.
Surfshark se distingue par le nombre illimité de connexions simultanées, là où d’autres proposent une version gratuite. Est-ce une option que vous pourriez envisager ?
Vytautas Kaziukonis : Nous offrons déjà une vraie période d’essai, ce qui n’est pas qu’un simple remboursement après coup. D’autre part, notre service reste l’un des plus abordables du marché. Les VPN gratuits posent souvent la question cruciale de leur modèle économique : comment gagnent-ils de l’argent et que font-ils réellement de vos données ? Historiquement, les VPN gratuits ont été pointés du doigt pour leurs failles de sécurité ou leurs atteintes à la vie privée, même s’il existe quelques exceptions. Notre modèle économique, basé uniquement sur l’abonnement, fonctionne bien : nous n’avons pas besoin d’une offre gratuite, et malgré cela, nous faisons partie des marques les plus respectées au monde.
On entend régulièrement parler de faux VPN sous forme d’applications ou d’extensions. Comment établissez-vous la confiance dans un marché aussi opaque ?
Vytautas Kaziukonis : La transparence est essentielle. Notre historique parle pour nous : Surfshark n’a jamais eu de scandales à ce sujet. Nous travaillons d’ailleurs avec Deloitte pour effectuer des audits indépendants, afin de garantir que notre communication auprès des utilisateurs reste claire et vérifiable.
Avec la forte croissance du marché VPN B2B, notamment encouragée par le gouvernement français auprès des PME, cette clientèle vous intéresse-t-elle ?
Vytautas Kaziukonis : Le marché B2B est très spécifique, il nécessite de grandes équipes commerciales pour démarcher les entreprises et assurer le suivi client. Ce n’est pas notre cœur de métier. Surfshark a été pensé avant tout pour les particuliers, ce qui correspond davantage à mon expérience, plus technique que commerciale. Peut-être qu’un jour, nous évoluerons vers ce segment, mais pour l’heure, nous restons concentrés sur les consommateurs.
Que peut-on attendre de Surfshark cette année ?
Vytautas Kaziukonis : Tout ce que je peux dire pour le moment, c’est que nous nous apprêtons à lancer un produit hors du domaine de la cybersécurité. Ce ne sera pas un service dématérialisé, mais un objet physique. Il sera proposé sous une marque distincte de Surfshark, à l’image d’Incogni dans notre portefeuille de produits. J’ai vraiment hâte de l’annoncer.
Je vous remercie.
- storage3200 serveurs
- language100 pays couverts
- lanConnexions simultanées illimitées
- moodEssai gratuit 30 jours
- thumb_upAvantage : Alternative ID
Surfshark constitue un service de premier plan, presque au niveau des VPN les plus intéressants du marché. Il se démarque en offrant un nombre de connexions simultanées illimité ainsi que des outils de sécurité avancés. C'est l'un des meilleurs choix possibles pour le grand public.
- Vitesses au-dessus de la moyenne
- Nombre illimité d'appareils
- Réseau Nexus
- IP dédiées
- Solution antivirus
- Couverture multiplateforme à améliorer
- Extensions web instables