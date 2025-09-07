Interview : Surfshark veut bousculer le marché français, sans offre gratuite

Vous proposez déjà un VPN, un antivirus, un moteur de recherche ainsi qu’un service d’identité alternative. Envisagez-vous d’ajouter d’autres produits pour vous différencier des autres fournisseurs de VPN ?

Vytautas Kaziukonis : D’une certaine manière, nous sommes déjà assez différents de nombreux concurrents, puisque nous offrons plusieurs services uniques, comme Alternative ID, notre moteur de recherche ou encore Incogni, même si ce dernier fonctionne sous une autre marque. Nous avons également plusieurs projets en cours dont je ne peux pas encore parler en détail, mais qui devraient voir le jour dans un ou deux mois.

Le VPN reste important, mais il ne représente qu’une partie de notre vision. Depuis le premier jour, mon objectif a toujours été de proposer une véritable suite de sécurité globale, et pas seulement un VPN. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle nous nous appelons Surfshark, et non Surfshark VPN. Je cherche à bâtir quelque chose qui puisse perdurer sur 10, 20 ans et plus.

La fonctionnalité Alternative ID permet d’acheter des numéros virtuels américains afin de masquer sa véritable ligne téléphonique. Quand sera-t-il possible d’acheter des numéros français ?

Vytautas Kaziukonis : Pour ce service, nous dépendons de prestataires externes, et nous avons dû en changer récemment, ce qui explique ce délai. Cela dit, la France est devenue un marché très important pour nous, c’est pourquoi nous allons désormais accélérer le processus.