Reste la question qui fâche un peu : combien faudra-t-il débourser ? En France, le Range Rover Electric est annoncé à partir de 161 500 euros.

Un tarif évidemment réservé à une clientèle très aisée, mais qui reste cohérent avec le positionnement du modèle et le niveau de prix déjà pratiqué par les versions thermiques et hybrides rechargeables.