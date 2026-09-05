Après plusieurs années de développement (et de retard), le Range Rover Electric est enfin une réalité. Le grand SUV britannique conserve son allure emblématique, mais troque évidemment ses moteurs thermiques contre deux blocs électriques, ainsi qu’une imposante batterie de 118,5 kWh.
Il aura fallu se montrer patient. Annoncé depuis plusieurs années, le premier Range Rover 100% électrique vient enfin d’être officiellement dévoilé. Et contrairement à certains constructeurs qui profitent du passage à l’électrique pour bouleverser complètement le style de leurs modèles, Land Rover a choisi une approche beaucoup plus prudente, si bien que le Range Rover Electric ressemble à s’y méprendre… à un Range Rover.
Un Range Rover toujours reconnaissable, mais désormais électrique
Une stratégie assumée pour ne pas dérouter une clientèle habituée au luxe, au confort et aux capacités tout-terrain du modèle. Mais forcément, sous cette silhouette familière, la mécanique évolue profondément.
Visuellement on l’a dit, difficile de confondre le Range Rover Electric avec autre chose. La silhouette reste immédiatement identifiable, avec les proportions imposantes et les codes esthétiques caractéristiques du modèle. Les évolutions aérodynamiques et certains détails spécifiques permettent toutefois de distinguer cette version électrique de ses cousines thermiques.
À bord, l’ambiance reste évidemment celle d’un SUV haut de gamme, avec un important travail réalisé sur le silence et le confort. Et c’est précisément sur ce terrain que l’électrique pourrait faire particulièrement mouche, puisque sans moteur thermique pour perturber l’ambiance, le Range Rover promet une expérience encore plus feutrée, d'un « calme olympien » peut-on lire sur le site de la marque.
Sous le plancher, on retrouve une batterie de 118,5 kWh et une architecture électrique 800 volts. De quoi viser jusqu’à 600 km d’autonomie selon le cycle WLTP, soit une autonomie réelle estimée à environ 535 km par Land Rover. Des chiffres qui devront, comme toujours, être relativisés selon la vitesse, la température, la charge ou encore l’utilisation tout-terrain.
550 chevaux et une recharge express à 350 kW
Le Range Rover Electric ne renonce pas non plus aux performances, avec deux moteurs électriques de 260 kW, installés sur les deux essieux, qui développent jusqu’à 550 chevaux et 850 Nm de couple. De quoi propulser les presque 3 tonnes du SUV de 0 à 100 km/h en environ 4,5 secondes selon la configuration annoncée.
Côté recharge, grâce à son architecture 800 volts, le Range Rover accepte jusqu’à 350 kW en courant continu. Sur une borne suffisamment puissante, passer de 10 à 80% demande une vingtaine de minutes, tandis que Land Rover annonce jusqu'à 220 km d’autonomie récupérés en seulement dix minutes. À condition, bien sûr, de trouver une borne capable de fournir une telle puissance…
Et parce qu’un Range Rover reste un Range Rover, les aptitudes hors bitume n’ont pas été oubliées. Le modèle peut notamment franchir des gués jusqu’à 90 cm et profiter du couple instantané des moteurs électriques pour gérer plus finement les situations délicates. Une capacité de remorquage allant jusqu'à 2 500 kg est également annoncée.
Un prix à la hauteur du blason Range Rover ?
Reste la question qui fâche un peu : combien faudra-t-il débourser ? En France, le Range Rover Electric est annoncé à partir de 161 500 euros.
Un tarif évidemment réservé à une clientèle très aisée, mais qui reste cohérent avec le positionnement du modèle et le niveau de prix déjà pratiqué par les versions thermiques et hybrides rechargeables.
La véritable transformation du premier Range Rover électrique se trouve sous la carrosserie, avec une (très) grosse batterie, une puissance de 550 ch, une recharge particulièrement rapide et des capacités de franchissement préservées.
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