ExpressVPN était déjà présent sur les équipements Fire TV fonctionnant sous Fire OS. L’arrivée de Vega OS change toutefois la donne : le nouveau système d’Amazon repose sur un environnement différent et ne reprend pas directement les applications conçues pour Fire OS.

Les éditeurs qui souhaitent proposer leurs services sur les appareils concernés doivent donc adapter leurs applications à cette nouvelle plateforme. ExpressVPN rejoint ainsi progressivement l’écosystème qui se constitue autour de Vega OS, alors qu’Amazon commence à l’installer sur certains modèles récents, dont le Fire TV Stick 4K Select.

Côté usage, le fournisseur a conçu son application pour une navigation à la télécommande. Vous pouvez lancer ou couper la connexion VPN, choisir une localisation et enregistrer vos serveurs favoris. ExpressVPN propose également une connexion au compte par QR code sur les appareils compatibles, ce qui évite de saisir ses identifiants depuis le téléviseur.

Une fois le VPN activé, le trafic de la Fire TV passe par le tunnel chiffré du service. Vous pouvez également choisir une autre localisation, notamment pour les plateformes qui adaptent leurs contenus au pays depuis lequel vous vous connectez.