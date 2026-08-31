ExpressVPN rejoint à son tour les VPN compatibles avec Vega OS. Vous pouvez désormais télécharger son application depuis l’Amazon Appstore sur les Fire TV prises en charge.
Amazon équipe progressivement une partie de sa gamme Fire TV de Vega OS, et les grands fournisseurs de VPN suivent le mouvement. NordVPN, IPVanish et Surfshark avaient déjà adapté leurs applications à la plateforme. ExpressVPN les rejoint désormais avec une version conçue spécifiquement pour le système d’Amazon.
Une nouvelle plateforme, donc une nouvelle application
ExpressVPN était déjà présent sur les équipements Fire TV fonctionnant sous Fire OS. L’arrivée de Vega OS change toutefois la donne : le nouveau système d’Amazon repose sur un environnement différent et ne reprend pas directement les applications conçues pour Fire OS.
Les éditeurs qui souhaitent proposer leurs services sur les appareils concernés doivent donc adapter leurs applications à cette nouvelle plateforme. ExpressVPN rejoint ainsi progressivement l’écosystème qui se constitue autour de Vega OS, alors qu’Amazon commence à l’installer sur certains modèles récents, dont le Fire TV Stick 4K Select.
Côté usage, le fournisseur a conçu son application pour une navigation à la télécommande. Vous pouvez lancer ou couper la connexion VPN, choisir une localisation et enregistrer vos serveurs favoris. ExpressVPN propose également une connexion au compte par QR code sur les appareils compatibles, ce qui évite de saisir ses identifiants depuis le téléviseur.
Une fois le VPN activé, le trafic de la Fire TV passe par le tunnel chiffré du service. Vous pouvez également choisir une autre localisation, notamment pour les plateformes qui adaptent leurs contenus au pays depuis lequel vous vous connectez.
- storage3000 serveurs
- language113 pays couverts
- lan14 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 30 jours
- thumb_upAvantage : vitesse et stabilité
ExpressVPN offre des débits élevés, une forte stabilité et des applications ergonomiques pour un usage intensif quotidien.
Son protocole Lightway reste performant avec une couverture multiplateforme complète.
Cependant, les réglages avancés sont limités et la performance diminue en cas de connexions vers des localisations éloignées.
- Performances très élevées et stables
- Protocole Lightway rapide et bien intégré
- Applications simples, soignées et agréables à utiliser
- Couverture multiplateforme très large
- Transparence et documentation technique solides
- Moins de réglages avancés que certains concurrents
- Latence plus inégale sur certains usages sensibles
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