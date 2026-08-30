Depuis bientôt 40 ans (1988), le Volkswagen California est bien plus qu’un simple van aménagé. Au fil des générations, il est devenu un compagnon de voyage pour les amateurs de week-ends improvisés, de longues escapades et autres nuits passées face à la mer plutôt que dans une chambre d’hôtel. Mais même les plus grands classiques finissent par prendre le virage de leur époque. Et celui-ci est désormais électrique, avec un modèle qui reprend les bases de l’ID. Buzz, mais qui ajoute tout le nécessaire pour transformer le Combi électrique en véritable compagnon de vacances.