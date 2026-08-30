Après près de quatre décennies à sillonner les routes avec ses adeptes de liberté, le Volkswagen California change d’époque. Présenté au Salon de la Caravane 2026, l’ID. California Cruise devient le premier California 100% électrique de l’histoire.
Depuis bientôt 40 ans (1988), le Volkswagen California est bien plus qu’un simple van aménagé. Au fil des générations, il est devenu un compagnon de voyage pour les amateurs de week-ends improvisés, de longues escapades et autres nuits passées face à la mer plutôt que dans une chambre d’hôtel. Mais même les plus grands classiques finissent par prendre le virage de leur époque. Et celui-ci est désormais électrique, avec un modèle qui reprend les bases de l’ID. Buzz, mais qui ajoute tout le nécessaire pour transformer le Combi électrique en véritable compagnon de vacances.
Un California avec un espace de couchage pour 2 personnes
L’ID. California Cruise conserve évidemment l’un des ingrédients essentiels de la recette, celui de pouvoir dormir à bord. Deux personnes peuvent ainsi prendre place dans un espace de couchage d’un peu plus de 2 mètres de long sur 1,20 mètre de large, avec un matelas pliant de 9 cm d’épaisseur.
Le van embarque également tous les équipements attendus pour une escapade avec des stores occultants, des grilles d’aération pour les vitres avant, une table et deux chaises de camping. Bref, de quoi éviter de transformer chaque arrêt en partie de Tetris pour retrouver son matériel.
Volkswagen inaugure aussi un mode California, pensé spécifiquement pour les nuits en camping. Il permet notamment de gérer certains équipements de confort et la climatisation, afin de maintenir une température agréable dans l’habitacle. Selon les conditions (et le niveau de batterie), cette dernière peut fonctionner jusqu’à 48 heures.
Une batterie qui peut aussi alimenter les vacances
L’électrique ne sert d’ailleurs pas uniquement à faire avancer le California. Grâce à la fonction Vehicle-to-Load (V2L), sa batterie haute tension peut également fournir de l’électricité à différents appareils.
La puissance continue atteint 2 000 watts, avec jusqu’à 3,6 kW de puissance maximale. De quoi alimenter une machine à café, une bouilloire, une plaque de cuisson portable, une glacière, sans oublier les désormais indispensables vélos et trottinettes électriques.
L’application California va de son côté intégrer les bornes de recharge compatibles dans la planification des trajets, tandis que la fonction Plug & Charge vise à simplifier les arrêts sur les infrastructures compatibles.
Premières livraisons en 2027
L’ID. California Cruise marque donc une nouvelle étape pour le célèbre van allemand, et Volkswagen prévoit d’ores et déjà de compléter progressivement cette nouvelle famille avec d’autres California électriques d’ici 2028.
Il faudra toutefois patienter encore un peu avant de croiser les premiers exemplaires sur les routes françaises, puisque les premières livraisons sont prévues début 2027. En Allemagne, le tarif débutera à un peu plus de 60 000€.
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