Proton VPN s'appuyait jusqu'ici sur wireguard-go, l'implémentation officielle du protocole WireGuard, qu'elle juge fiable et simple à auditer. Mais le problème vient de son intégration. Ce composant ne s'articule pas bien avec les langages utilisés nativement sur chaque plateforme, et notamment Kotlin pour Android ou Swift pour iOS. Résultat, le développement de nouvelles fonctions prend plus de temps, le suivi des bugs se complique et la stabilité des applications peut être affectée.

Le nouveau socle repose sur libpvpnclient, une implémentation autonome du protocole WireGuard codée en Rust. Sa partie chiffrement a été reprise du projet BoringTun, développé par Cloudflare, mais l'architecture qui l'entoure a été redessinée par les équipes de Proton. Ce cœur ne dépend d'aucun système d'exploitation particulier, ce qui permet de le réutiliser tel quel sur ordinateur comme sur mobile. Chaque plateforme reçoit simplement une couche d'adaptation baptisée ProTUN. Il fonctionne aux côtés de LocalAgent, le canal interne qui gère l'authentification par certificats, lui aussi simplifié et réécrit en Rust. L'ensemble est accessible en bêta anticipée sur Windows, Android, iOS/iPadOS (où il introduit un kill switch avancé) et sur l'application Linux, qui gagne au passage la prise en charge du protocole anti-censure Stealth.

Une seconde brique, baptisée muon, doit quant à elle sécuriser la connexion entre les applications et l'API de Proton avant même l'établissement du tunnel VPN. Dans certains pays, cette connexion initiale peut être repérée ou bloquée, soit au niveau du DNS, soit par inspection du nom de domaine transmis en clair au tout début d'un échange HTTPS. Proton veut protéger cette étape automatiquement et compte étendre muon à ses autres applications, pas seulement à celle dédiée au VPN.